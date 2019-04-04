Экономика
Структура Саида Керимова продала 3,84% акций «Полюса» за $390 млнRambler News Service 05:36
Структура Саида Керимова — Polyus Gold International — продала 5,13 млн акций золотодобывающей компании «Полюс» (3,84% от общего объема акций) по цене $390 млн, следует из сообщения компании на бирже.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
Шоу-бизнес
Елена Малышева порекомендовала спать не больше 5 часов в сутки
По признанию Малышевой, мужчина спит не более 4-5 часов и при этом цитирует императора Наполеона: «Я сплю не больше четырех часов, старики не больше пяти, солдаты шести, женщины семи, дети восьми, а девять могут позволить себе спать только больные».
Обновлено в 12:49
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Общество
В России перестали выдавать бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдавать СНИЛС в бумажном виде, потому что документ уходит в цифру, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.
Обновлено вчера в 02:09
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия
Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено в 19:16
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Общество
Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России
Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала новый образ
Актриса Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками Instagram новой фотографией.
Обновлено в 13:02
Музыка
Мариинский театр представит в Москве мистерию Рихарда Вагнера «Парсифаль»
4 апреля в концертном зале «Зарядье» в Москве солисты, хор и оркестр петербургского Мариинского театра представят концертное исполнение одного из самых известных и сложных произведений великого немецкого композитора Рихарда Вагнера — торжественную мистерию «Парсифаль».
Обновлено в 04:10
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Общество
Социальные пенсии в Сахалинской области проиндексированы на 2%
Перечисленные социальные пенсии в Сахалинской области выплачиваются с соответствующим районным коэффициентом.
Обновлено в 18:12
Армия и оружие
НАТО согласовало меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море
«Пакет мер призваны расширить нашу поддержку как Грузии, так и Украины, в таких сферах, как подготовка военно-морских сил и береговых охран, портовых визитов и учений, обмена информацией», — цитирует Столтенберга ТАСС.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Кирове суд постановил заблокировать iTunes и Play Market
Прокурор Юрьянского района Кировской области нашел в iTunes и Play Market приложения, пропагандирующие криминал и содержащие оскорбления сотрудников правоохранительных органов и призывы к совершению преступлений.
Обновлено в 18:37
Здоровье
Врач оценил посмертный диагноз Данелии: подарил себе 10 лет жизни
Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии
Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Авто
Audi Q8 планируют выпускать в России
В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Польше поезд протаранил машину скорой помощи
Обновлено в 17:00
Происшествия
В Москве прорвало аквариум в «Океании»
В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
Обновлено в 07:25
Политика
Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов
Ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне. Там появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 04:05
Политика
Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Общество
Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой
Обновлено в 07:35
Общество
Росстат разъяснил данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат разъяснил итоги своего исследования об уровне жизни россиян, а также объяснил, почему его данным можно доверять.
Обновлено в 01:04
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Автомобиль сбил ребенка в Зеленограде и скрылся с места ДТП
Автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего в Зеленограде, после чего скрылся с места ДТП.
Обновлено в 15:23