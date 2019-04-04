Экономика
Структура Саида Керимова продала 3,84% акций «Полюса» за $390 млнRambler News Service 05:36
Структура Саида Керимова — Polyus Gold International — продала 5,13 млн акций золотодобывающей компании «Полюс» (3,84% от общего объема акций) по цене $390 млн, следует из сообщения компании на бирже.
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Матч «Авангарда» с «Салаватом» закончился массовой дракой
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Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц
Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».
Обновлено в 06:15
Политика
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
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Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Здоровье
Диетолог Дмитрий Никитюк: рекомендую каждый день есть супы
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Здоровье
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Еще в феврале Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких, медики оценивали его состояние как стабильно тяжелое.
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Авто
Водительские права скоро отменят. Что будут проверять гаишники?
Ведь сегодня у каждого инспектора ГИБДД есть смартфон и полный доступ к базе данных водителей, и ему не составит труда проверить наличие водительского удостоверения.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
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Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты
Ранее Зеленский предложил лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром во время его дебатов с Порошенко.
Обновлено в 19:29
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Над Петербургом пролетел шведский военный самолет
Как сообщает Neva.Today, самолет пролетал над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией и Петербургом, а также близ границы с Финляндией.
Обновлено в 14:23
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Политика
Пушков заявил, что Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
"На Москву" Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее пообещал въехать в Москву на танках.
Обновлено в 20:10
Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.
Обновлено в 15:09
Политика
Президент Эстонии посчитала русский язык угрозой для культуры
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык в системе образования - это угроза для национальной культуры и эстонского языка.
Обновлено в 10:12
Общество
Голикова допустила возможность выдачи маткапитала за первенца
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительстве России рассматривается возможность выдачи материнского капитала при рождении первого ребенка.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
Обновлено в 20:05
Космос
Зонд «Хаябуса-2» грядущей ночью взорвет астероид Рюгю
Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), запущенный еще в 2014 году, начал сближение с астероидом Рюгю, заканчивая подготовителыный этап к главной части операции - созданию искусственного кратера и сбора уникального материала.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум
В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено в 06:58
Культура
Законопроект о госзакупках в сфере культуры Госдума приняла в I чтении
Законопроект о смягчении системы госзакупок в сфере культуры Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Глава амурского Росреестра задержан по подозрению в получении взятки
Полицейские задержали руководителя амурского управления Росреестра.
Обновлено в 20:16
Транспорт
Продлению Спортивной набережной до мыса Кунгасный мешает Генплан Владивостока
Масштабный проект "Берег здоровья", предполагающий создание пешеходной тропинки от самого маяка Токаревская кошка до Второй речки во Владивостоке продолжится в рамках продления Спортивной набережной от спорткомплекса "Олимпиец" до мыса Кунгасный.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 18:02
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Кино
Путин поздравил с днем рождения Элину Быстрицкую
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Шоу-бизнес
Проблемы с целлюлитом: Появились снимки Юлии Ефременковой без фотошопа
Оказалось, у Ефременковой не такая стройная талия и ноги, как в сети. Помимо этого на бедрах заметно, что у Юлии проблемы с целлюлитом.
Обновлено в 09:13