Экономика
ВедомостиСтруктура «Ростеха» подала иск к Boeing на сотни миллионов долларов
Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго, пишет Financial Times (FT). Иск, по данным издания, подан в понедельник, 26 августа. На сайте окружного суда информации еще нет.
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с чего всё началось
О том, что структура «Ростеха» первой из клиентов американской авиакомпании подала иск о расторжении контракта на поставку самолетов Boeing 737 MAX 8, написала во вторник газета Financial Times.Коммерсантъ07:49
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Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета 16:50
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБК 09:24
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Политика
Путин прибыл в Казань на закрытие WorldSkills
Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в церемонии закрытия чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, сообщают СМИ.
Народные новости 14:56
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Киберспорт
В Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные
Компания Ubisoft сообщила, что в Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные.
CyberSport.ru 15:07
Здоровье
В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы
Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец 14:43
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Технологии
Устойчивый к кибератакам российский компьютер показали на МАКС-2019
Самый устойчивый к кибератакам компьютер «Эльбрус 801М», созданный специалистами российского концерна«Автоматика», показали на международном авиасалоне.
Политика Сегодня 08:33
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
Военное обозрение 04:22
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Армия и оружие
На Украине пройдут совместные с НАТО учения Rapid Trident-2019
1 июля Украина начала совместные с НАТО учения Sea Breeze-2019.
ИА Новороссия 16:09
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Происшествия
Александр Друзь отреагировал на сообщения о ДТП с его участием
Александр Друзь прокомментировал сообщения о ДТП в Санкт-Петербурге с его участием.
РЕН ТВ 12:10
Армия и оружие
Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019
Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.
ТАСС 03:50
Армия и оружие
«Хезболла» готовит точечный удар по Израилю
«Точечный» удар по Израилю планирует нанести ливанская группировка «Хезболла», не желая при этом развязать полномасштабную войну с еврейским государством.
Красная весна 16:41
Фигурное катание
Евгения Медведева стала послом России на летней Олимпиаде в Токио
Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева стала послом олимпийской команды России на летних Играх в Токио в следующем году.
Петербургский дневник 05:14
Шоу-бизнес
Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Происшествия
В Мадриде ливень затопил дороги и нарушил работу метро
Служба метро Мадрида сообщила вечером о нарушении работы поездов и задержках на нескольких линиях метро, однако ближе к утру движение поездов было восстановлено почти на всех линиях, за исключением отрезка на 9-й линии.
РИА Новости 05:50
Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Авто
За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются в очереди
Suzuki XL6 доступен на индийском рынке и как рассказали представители компании, новым кросс-вэном уже выстраиваются в очереди.
Tvoe-avto.com 12:38
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Футбол
«Сампдория» возобновила переговоры с «Зенитом» по переходу Ригони
Петербургский дневник 16:54
Космос
Грузовик Dragon отстыковался от МКС
Космический корабль Dragon покинул Международную космическую станцию.
Вести.Ru 11:31