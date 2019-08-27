Экономика

ВедомостиВедомостиСтруктура «Ростеха» подала иск к Boeing на сотни миллионов долларов

Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго, пишет Financial Times (FT). Иск, по данным издания, подан в понедельник, 26 августа. На сайте окружного суда информации еще нет.
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с чего всё началось
О том, что структура «Ростеха» первой из клиентов американской авиакомпании подала иск о расторжении контракта на поставку самолетов Boeing 737 MAX 8, написала во вторник газета Financial Times
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