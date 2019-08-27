с чего всё началось

Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго, пишет Financial Times (FT). Иск, по данным издания, подан в понедельник, 26 августа. На сайте окружного суда информации еще нет.

Структура «Ростеха» подала иск к Boeing на сотни миллионов долларов

Футбол «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.

Экономика Сбербанк начал разработку нового логотипа Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.

Теннис Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Политика Путин прибыл в Казань на закрытие WorldSkills Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в церемонии закрытия чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, сообщают СМИ.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Киберспорт В Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные Компания Ubisoft сообщила, что в Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные.

Здоровье В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.

Политика Уникальный Су-47 показали на МАКС Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Технологии Устойчивый к кибератакам российский компьютер показали на МАКС-2019 Самый устойчивый к кибератакам компьютер «Эльбрус 801М», созданный специалистами российского концерна«Автоматика», показали на международном авиасалоне.

Происшествия СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.

Политика ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».

Армия и оружие Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019 Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.

Армия и оружие «Хезболла» готовит точечный удар по Израилю «Точечный» удар по Израилю планирует нанести ливанская группировка «Хезболла», не желая при этом развязать полномасштабную войну с еврейским государством.

Фигурное катание Евгения Медведева стала послом России на летней Олимпиаде в Токио Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева стала послом олимпийской команды России на летних Играх в Токио в следующем году.

Шоу-бизнес Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.

Происшествия В Мадриде ливень затопил дороги и нарушил работу метро Служба метро Мадрида сообщила вечером о нарушении работы поездов и задержках на нескольких линиях метро, однако ближе к утру движение поездов было восстановлено почти на всех линиях, за исключением отрезка на 9-й линии.

Армия и оружие Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.

Авто За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются в очереди Suzuki XL6 доступен на индийском рынке и как рассказали представители компании, новым кросс-вэном уже выстраиваются в очереди.

Происшествия Против Абызова возбудили новое уголовное дело В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.