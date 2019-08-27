Экономика
ВедомостиСтруктура «Ростеха» подала иск к Boeing на сотни миллионов долларов
Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго, пишет Financial Times со ссылкой на иск.
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с чего всё началось
О том, что структура «Ростеха» первой из клиентов американской авиакомпании подала иск о расторжении контракта на поставку самолетов Boeing 737 MAX 8, написала во вторник газета Financial Times.Коммерсантъ07:49
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Футбол
Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020
Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 10:20
Политика
Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»
26 августа вступил в силу второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела Скрипалей.
Накануне.Ru вчера в 00:43
Политика
Украинского экс-министра задержали в аэропорту Киева
Бывший министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева вернулась на родину и была задержана в киевском аэропорту «Жуляны».
BFM.ru 13:50
Политика
Владимир Путин прибыл в новый аэропорт Саратова
UPD 21.33 Как сообщил наш корреспондент с места событий, Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт "Гагарин".
Взгляд-инфо 12:36
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:04
Экономика
Власти хотят ускорить возврат похищенных денег с карт россиян
Банки, МВД и ФинЦЕРТ ЦБ намерены повысить эффективность взаимодействия для ускорения возврата россиянам похищенных средств с их карт.
ПРАЙМ 11:51
Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47 «Беркут»
На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 представили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Взгляд.ру 12:59
Политика
ЦИК Абхазии опубликовал окончательные результаты президентских выборов
ЦИК Абхазии объявил окончательные итоги первого тура выборов президента.
РИА Новости 13:45
Театры
В Новосибирске готовят спектакль о Егоре Летове и Янке Дягилевой
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» поставит спектакль о жизни сибирских рок-музыкантов Егора Летова и Янки Дягилевой.
Культуромания 12:59
Политика
Владимир Путин назвал сроки поставок газа по «Турецкому потоку»
Говорит Москва 11:44
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Энергетика
СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти
Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми записал шуточный клип про море
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 05:35
Общество
В Таиланде нашли 128-летнего долгожителя
Согласно имеющейся информации, мужчина живет в деревне Монсомбун. Дата рождения в его удостоверении личности - 9 апреля 1891 года.
Газета.Ru 11:55
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Политика
Патрушев обсудил с главой Минобороны Малайзии расследование по MH17
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе встречи с министром обороны Малайзии Мохаммадом Сабу обсудил ход расследования по сбитому над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Известия 07:34
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic от Blizzard
Видеоигровая компания Blizzard Entertainment сообщает об официальном запуске серверов проекта World of Warcraft Classic.
Planet Today 04:18
Общество
В резюме россиян появится новая важная графа
В резюме российских граждан, которые пользуются порталом государственного сайта «Работа в России», появится новая графа.
Общественное телевидение России 03:29
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБК 09:24
Политика
Путин угостил Эрдогана российским мороженым
Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2019 угостил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана мороженым.
Свободная Пресса 09:42
Политика
Вышинский пообещал добиваться снятия с себя обвинений
Бывший главред РИА "Новости" Кирилл Вышинский, арестованный на Украине, отказывается участвовать в обмене заключенными и будет требовать снятия с себя обвинений.
Газета.Ru 13:46
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
Военное обозрение 04:22
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Шоу-бизнес
Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Религия
Православные отметят Успение Пресвятой Богородицы
28 августа верующие отмечают Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы, которому предшествовал довольно строгий, двухнедельный пост.
Park72.ru 07:00