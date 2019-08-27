Экономика

ВедомостиВедомостиСтруктура «Ростеха» подала иск к Boeing на сотни миллионов долларов

Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго, пишет Financial Times со ссылкой на иск.
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с чего всё началось
О том, что структура «Ростеха» первой из клиентов американской авиакомпании подала иск о расторжении контракта на поставку самолетов Boeing 737 MAX 8, написала во вторник газета Financial Times
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RT на русском02:21

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СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX

РИА Новостивчера в 20:27
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:59, Ашберн
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Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

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В резюме российских граждан, которые пользуются порталом государственного сайта «Работа в России», появится новая графа.
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