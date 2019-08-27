с чего всё началось

Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго, пишет Financial Times со ссылкой на иск.

Структура «Ростеха» подала иск к Boeing на сотни миллионов долларов

Футбол Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020 Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Политика Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.

Экономика Власти хотят ускорить возврат похищенных денег с карт россиян Банки, МВД и ФинЦЕРТ ЦБ намерены повысить эффективность взаимодействия для ускорения возврата россиянам похищенных средств с их карт.

Армия и оружие Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.

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Театры В Новосибирске готовят спектакль о Егоре Летове и Янке Дягилевой Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» поставит спектакль о жизни сибирских рок-музыкантов Егора Летова и Янки Дягилевой.

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