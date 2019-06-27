Экономика
Структура Лисина продала 2,6% акций НЛМКРБК 05:34
Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, продала 158 млн принадлежавших ей акций НЛМК, что составляет примерно 2,6% его уставного капитала.
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Астрологи назвали четыре знака Зодиака, представители которых чаще всего являются корыстными людьми.
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