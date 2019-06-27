Кипрская компания Fletcher Group Holdings Limited, бенефициаром которой выступает глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, продала 158 млн принадлежавших ей акций НЛМК, что составляет примерно 2,6% его уставного капитала.

Политика В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.

Энергетика Миллер рассказал о доставке газа и ущербе для экологии На годовом собрании акционеров "Газпрома" глава компании Алексей Миллер заявил, что пути доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии.

Интернет Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.

Экономика Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП Сегодня, 28 июня 2019 года, стало известно, что повышение пенсионного возраста на пять для мужчин и женщин окажет небольшое положительное влияние на динамику ВВП, но не сможет полностью сгладить эффект от сокращения трудоспособного населения.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.

Экономика Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.

Авто Китайский пикап JAC T6 появится в России в сентябре По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.

Армия и оружие Армия Турции атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в Идлибе Турецкие военные атаковали позиции сирийской армии после того, как турецкий наблюдательный пункт в зоне деэскалации Идлиб подвергся обстрелу.

Происшествия Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа» Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.

Происшествия В Башкирии найден мертвым пропавший 7-летний ребенок В Башкирии завершены поиски 7-летнего мальчика, пропавшего 26 июня в деревне Чишминского района.

Политика Меркель вновь стало плохо накануне саммита G20 Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз за последнее время почувствовала недомогание на официальной встрече.

Гаджеты Производителей смартфонов могут обязать ставить российские приложения Минкомсвязи подготовило законопроект, обязывающий производителей мобильных устройств предустанавливать на них российские приложения.

Политика Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.

Общество Открытие аэропорта «Гагарин» в Саратове намечено на 20 августа Открытие аэропорта "Гагарин" состоится 20 августа, сообщается на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в парламент.

Транспорт Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.

Авто BMW и Toyota совместно выпустят новый Toyota Land Cruiser По предварительным данным, еще одной работой двух автопроизводителей станет современный кроссовер, выполненный в классическом стиле BMW, но с техническими данными Land Cruiser.

Гаджеты Google запатентовала уникальный многостраничный смартфон-книжку Судя по патенту, в Google изобрели электронную книжку с несколькими гибкими страницами, которые закреплены центральным шарниром и могут, как и страницы обычной книги, перелистываться.

Гаджеты Для тех, кто не хочет Pocophone F1. Обзор Samsung Galaxy A70 Ведь сегодняшним гостем стал Galaxy A70 - предпоследнее устройство в линейке, которое обещает нам современные технологии в красивом корпусе по адекватной цене.

Гаджеты Xiaomi снова опустила цену на Xiaomi Mi 9 Распродажа по сниженной цене 404 доллара продолжалась всего два дня, но похоже скоро эта цена станет постоянной, так как производитель снова опустил цену на 29 долларов.