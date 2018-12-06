DEA Group Михаила Фридмана объявила о приобретении независимой мексиканской нефтегазовой компании Sierra Oil & Gas, говорится в сообщении на сайте DEA.

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Энергетика Энергетика На Украине нашли новое месторождение газа Напомним, депутат Верховной рады Украины Виктор Бондарь потребовал провести расследование деятельности компании «Нафтогаз», которая продаёт газ населению страны вдвое дороже, чем он стоит на самом деле.

Энергетика Энергетика Область подвела итоги девяти месяцев развития В Сахалинской области были подведены итоги экономического развития за десять месяцев 2018 года.

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Энергетика Энергетика Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.

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