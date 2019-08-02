Технологии

Структура ФСБ получила право требовать блокировку сайтовМосква 24 04:28

НКЦКИ вошел в список компетентных организаций Координационного центра доменов ".ru" и ".рф". Теперь он может жаловаться регистраторам доменов на сайты, нарушающие закон, и требовать, чтобы те прекратили делегирование доменных имен, закрыв тем самым доступ к интернет-ресурсу.
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с чего всё началось

ФСБ получит разделегирующие полномочия

Структура службы сможет инициировать блокировку сайтов Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать разделегирования доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.
Коммерсантъвчера в 18:12

Подробнее о событии

ФСБ получит право блокировать сайты без суда

URA.Ruвчера в 20:41

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов, которые сочтет нарушающими закон

Эхо Москвы07:09

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

РБКвчера в 21:16

Структура ФСБ получила право требовать блокировок сайтов

Интерфакс02:20

Структура ФСБ получила право инициировать блокировку сайтов

РИА Новости03:38

Эксперт: право ФСБ блокировать сайты может «ударить по бизнесу»

Znak.com04:01

ФСБ получит разделегирующие полномочия

Коммерсантъвчера в 18:12
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Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров прояснил свои отношения с Дианой Шурыгиной

Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в провале учений НАТО в Черном море

В ходе недавней беседы с журналистами эксперт отметил, что учения закончились неудачей, так как Украине и ее западным союзникам пришлось отступить в акватории Черного моря по причине начала маневров российских кораблей неподалеку от Крымского полуострова.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Минобороны назвало причину взрывов на складе под Ачинском

Обновлено в 02:02
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек

По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика

Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет

Россия почти на треть уменьшила импорт продовольствия за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Министерство обороны Российской Федерации сообщает о новых нападениях боевиков на авиабазу РФ в Сирии «Хмеймим».
Обновлено вчера в 10:36
Армия и оружие

Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье

Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Общество

Прокуратура потребовала забрать сына у вышедшей с ним на митинг в Москве пары

Обновлено в 07:18
Политика

В Панаме возбудили уголовное дело против Порошенко

Отмечается, что дело возбуждено по статье 254 Уголовного кодекса Панамы («Преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов»).
Обновлено в 06:52
Общество

Госслужащим попросили увеличить размер командировочных

Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Политика

Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 06:56
Экономика

В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Четверо украинских военных погибли в Донбассе

Обновлено в 06:07
Финансы

ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором

В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Общество

Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов

По поручению премьер-министра РФ губернаторам предстоит привлечь к ответственности чиновников, виновных в срыве выполнения национальных проектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду, Минпросвещения и Минэкономразвития объяснить причины срыва сроков нацпроектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:28
Авто

Renault представила обновленный Sandero RS

Renault Sandero RS получит первое обновление с момента появления в 2015 году.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Экономика

Доходы телеканалов от рекламы продолжили падение с начала года

Компании сокращают затраты на рекламу на телевидении: во втором квартале рынок упал сильнее, чем в начале года.
Обновлено в 02:20
Наука

Вихри размером с Британские острова транспортируют энергию в атмосфере Солнца

Обновлено в 03:34
Происшествия

Президентский Совет по правам человека обратится в СК, прокуратуру и МВД из-за действий силовиков на акциях протеста

Обновлено в 03:30
Космос

Россия вооружится системой подзарядки космических спутников

Проект рассчитан на малые спутники технологии Cubesat, а также малые космические аппараты международной поисково-спасательной системы COSPAS-SARSAT и спутников – ретрансляторов интернета, видео- и радиосвязи.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу

Девушки купались в море, несмотря на предупреждение о шторме. В Севастополе во время шторма утонули две девушки - спортсменки.
Обновлено вчера в 05:26
Транспорт

«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму

«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Авто

Новый Chevrolet Trailblazer начал поступать в дилерские центры марки

Напомним, новый Trailblazer был представлен этой весной на международном автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Бывшему министру финансов Подмосковья продлили арест на полгода

Басманныцй суд продлил до 16 января арест бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову.
Обновлено в 07:27
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