Структура службы сможет инициировать блокировку сайтов Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать разделегирования доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.

с чего всё началось

НКЦКИ вошел в список компетентных организаций Координационного центра доменов ".ru" и ".рф". Теперь он может жаловаться регистраторам доменов на сайты, нарушающие закон, и требовать, чтобы те прекратили делегирование доменных имен, закрыв тем самым доступ к интернет-ресурсу.

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