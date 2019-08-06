Технологии

Структура ФСБ получила право требовать блокировок сайтовИнтерфакс 02:20

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ 30 июля получил право инициировать разделегирование доменов сайтов за нарушения закона, что позволит полностью их блокировать, пишет "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

ФСБ получит разделегирующие полномочия

Структура службы сможет инициировать блокировку сайтов Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать разделегирования доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.
Коммерсантъвчера в 18:12

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ФСБ получит право блокировать сайты без суда

URA.Ruвчера в 20:41

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов

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Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

РБКвчера в 21:16

ФСБ сможет блокировать сайты быстрее суда и Роскомнадзора

Znak.com00:21

Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов

Эхо Москвы01:16

ФСБ получит разделегирующие полномочия

Коммерсантъвчера в 18:12

Структура ФСБ получила право требовать блокировок сайтов

Интерфакс02:20
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Армия и оружие

Склад с боеприпасами под Ачинском разминируют сапёры из Москвы

В Красноярский край для разминирования склада с боеприпасами в деревне Каменка Ачинского района прибудут 70 специалистов международного противоминного центра Вооружённых сил РФ из Москвы.
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Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков

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По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
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Общество

Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках

Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
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Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка

Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек

В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть

Обновлено вчера в 11:55
Политика

Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии

МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Экономика

Прибыль «Полюса» за 1 полугодие выросла в 2,8 раза

Прибыль "Полюса" по МСФО за 1 полугодие 2019 года выросла в 2,8 раза - до 61,58 млрд рублей, следует из отчетности компании.
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Гаджеты

«Сэнсит.ру» выпустил два кнопочных телефона Senseit на Android

Российский высокотехнологичный производитель «Сэнсит.ру» выпустил две новые модели кнопочных телефонов — Senseit L230 и L250.
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Политика

Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов

Президент Владимир Путин предоставил Росгвардии и Министерству обороны право продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов по рыночной стоимости компании «ТрансЛом».
Обновлено вчера в 12:11
Политика

Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры

Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
Обновлено вчера в 17:22
Экономика

В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
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Здоровье

Минздрав назвал регионы с минимальным количеством онкологов

Как регионы и Минздрав пытаются компенсировать нехватку специалистов РБК направил запросы в девять регионов с минимальным количеством онкологов с просьбой прокомментировать ситуацию с врачами-онкологами.
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Футбол

«Спартак» объявил о переходе Тиля

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Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Роухани заявил, что война с Ираном была бы «матерью всех войн»

Война с Ираном была бы "матерью всех войн", заявил президент Ирана Хасан Роухани, чье выступление на встрече с руководством министерства иностранных дел страны транслировало государственное телевидение.
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Армия и оружие

Украина обвинила Россию в провале учений НАТО в Черном море

В ходе недавней беседы с журналистами эксперт отметил, что учения закончились неудачей, так как Украине и ее западным союзникам пришлось отступить в акватории Черного моря по причине начала маневров российских кораблей неподалеку от Крымского полуострова.
Обновлено в 02:49
Футбол

Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби

Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 16:32
Транспорт

В двух районах Магаданской области действует режим ЧС из-за паводка

В Тенькинском и Сусуманском районах действует режим ЧС в связи с размытием в нескольких местах дорог и высоким подъёмом воды в реках.
Обновлено вчера в 20:34
Экономика

У «дочки» МТС в Иннополисе с оборотом в 2,5 миллиарда сменился рулевой

Бывший руководитель "дочки" "Иннополиса" вошел в правление ПАО "МТС" В компании "Ситроникс Телеком Солюшнс" с оборотом в 2017 году в 2,4 млрд рублей 30 июля поменялся руководитель.
Обновлено вчера в 00:00
Музыка

Умер известный певец Вилли Токарев

Обновлено 04 августа в 09:42
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,1%, до $59,97 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 20:03 мск.
Обновлено вчера в 13:23
Общество

В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
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