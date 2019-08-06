Структура службы сможет инициировать блокировку сайтов Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать разделегирования доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.

с чего всё началось

НКЦКИ вошел в перечень компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф (КЦ). Этот статус дает право обращаться к регистраторам доменов с жалобами на сайты-нарушители и требовать, чтобы они прекратили делегирование доменных имен, то есть закрыли доступ к ресурсу.

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