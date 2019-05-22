Футбол

Стротмана предложили «МЮ» и «Эвертону»Матч ТВ вчера в 16:08

Полузащитник «Марселя» Кевин Стротман летом может покинуть клуб. Сообщается, что игрока сборной Нидерландов предложили взять «Манчестеру Юнайтед» и «Эвертону» на правах аренды.
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«Манчестер Юнайтед» может арендовать Стротмана

Спорт-Экспрессвчера в 23:27

3 команды Премьер-лиги Англии интересуются Стротманом

Евро-футбол.рувчера в 16:27

«МЮ», «Эвертону» и «Вест Хэму» предложили арендовать Стротмана

Sports.ruвчера в 15:20

Стротмана предложили «МЮ» и «Эвертону»

Матч ТВвчера в 16:08

«Марсель» может отпустить Строотмана в «Эвертон» или «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ruвчера в 14:15

«МЮ», «Эвертон» или «Вест Хэм» могут арендовать Строотмана у «Марселя»

Бомбардир.рувчера в 15:52

Стротмана предложили «МЮ» и «Эвертону»

Sportbox.RUвчера в 16:08
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
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Кулибали и Зиеш попали в команду недели FIFA 19

Компания EA Sports представила команду лучших футболистов недели в FIFA 19.
Обновлено вчера в 11:57
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Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено вчера в 07:13
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

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Хоккей

Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Обновлено 21 мая в 16:47
Авто

Названа цена нового российского электромобиля Zetta

Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.
Обновлено 21 мая в 20:01
Гаджеты

Китай утвердил льготы разработчикам микросхем и софта

Власти Китая приняли пятилетнюю программу налоговых льгот для разработчиков интегральных микросхем и программного обеспечения.
Обновлено вчера в 23:24
Общество

Уровень воды в Среднеколымске стабилизировался

На 14:00 по среднеколымскому времени уровень воды составил 1189 сантиметров при критическом 1200.
Обновлено вчера в 23:55
Авто

Серийный Kia XCeed замечен на тестах без камуфляжа

На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.
Обновлено вчера в 22:21
Экономика

Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России

Об общей безработице Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается, сообщил Топилин.
Обновлено вчера в 10:07
Здоровье

Волгоградцам рассказали, как без расходов улучшить качество жизни

«Волгоградская правда.ру» в своем материале расскажет о том, как можно улучшить качество своей жизни без лишних трат.
Обновлено вчера в 14:55
Экономика

Центробанк хочет наказывать за банкноты «Банка приколов»

Банк России собирается закрепить в законодательстве ответственность за использование сувенирных банкнот, напоминающих по внешнему виду настоящие деньги.
Обновлено вчера в 10:20
Политика

Пушков рассказал о провале «украинской мечты»

Сенатор Алексей Пушков заявил, что «украинская мечта жить за чужой счет» никогда не осуществится.
Обновлено вчера в 22:55
Здоровье

В РФ протестируют на людях первый российский препарат против рака

По данным пресс-службы Российского общества клинической онкологии, «Алофаниб» является первым российским таргетным препаратом.
Обновлено вчера в 18:11
Гаджеты

Корпорация ARM рвёт отношения с Huawei из-за санкций США

Распоряжение прервать все контракты с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei выпустил для своих сотрудников британский производитель архитектуры микропроцессров ARM, передаёт ВВС.
Обновлено вчера в 18:09
Армия и оружие

В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

Три поезда застряли в тоннеле московского метрополитена

Обновлено 21 мая в 13:30
Армия и оружие

Террористы в Сирии атаковали электростанцию с помощью беспилотника

Террористы в среду атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата электростанцию в провинции Хама, нанеся ей значительный ущерб, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Совфед лишил подследственного Арашукова статуса сенатора

Совет Федерации принял решение лишить статуса сенатора Рауфа Арашукова, который находится под следствием по обвинению в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Заместитель гендиректора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов сообщил, что компания строит по заказу РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут душ, USB-розетки, а также сервисные зоны с микроволновыми печами и холодильниками.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии

По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия

За получение взятки двоих полицейских уволили со службы в Магадане

После проведения проверки, полицейских уволили со службы, сообщили MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.
Обновлено вчера в 22:58
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В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 21:10
Происшествия

В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью

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Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Хоккей

Капризов ответил на вопрос про отношения с Загитовой

Обновлено вчера в 08:52
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Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено вчера в 18:40
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Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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