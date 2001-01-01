Экономика
Строительство жилья в России в июне выросло на 11,4%ТАСС вчера в 09:10
Строительство жилья в России в июне 2019 года увеличилось на 11,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, и достигло 5,9 млн кв. м, говорится в оперативном докладе Росстата.
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В июне рост жилищного строительства в РФ составил 11,4%, за полугодие - 3,7% - Росстат
Финмаркетвчера в 09:32
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Экономика
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«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей» «Трансмашхолдинг» проводит аудит активов ПАО «Мотовилихинские заводы», одного из крупнейших в стране производителей артиллерийских систем.
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"Слабые места" зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, обнаруженные американской аналитической организацией Stratfor, только подчеркивают его "превосходные характеристики", написал в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
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В офисе Зеленского заявили, что им не нужен Медведчук
Первый помощник украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что в администрации президента не нуждаются в Викторе Медведчуке и пытаются всячески от него отстраниться.
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Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
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Кино
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
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Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро
Утром 18 июля курс доллара к рублю упал на 8 копеек.
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Общество
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Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Наука
Антарктиду засыпят искусственным снегом: 74 трлн тонн остановят ее разрушение
Исследователи провели эксперимент, создав модель, позволившей выяснить, какую пользу может принести искусственный лед и снег для сохранения ледового покрова Западной Антарктиды.
Обновлено в 03:16
Футбол
«Ювентус» объявил о переходе де Лигта
Обновлено в 03:34
Политика
Польский фермер устроил драку с украинскими мигрантами
Появился видеоролик в Сети, на котором запечатлена драка польского фермера с украинскими мигрантами.
Обновлено в 01:08
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Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
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Компания «Транснефть», являющаяся оператором российского участка нефтепровода «Дружба», планирует подмешивать «грязную» нефть в чистое сырье, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов.
Обновлено в 01:48
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CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
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В Ираке боевики атаковали турецких дипломатов: есть погибшие
В иракском Эрбиле неизвестные открыли огонь из автоматического оружия в ресторане, в котором в этот момент находились сотрудники консульства Турции.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Антонов заявил о визовой войне США против России
Соединенные Штаты развязали визовую войну против России. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 18:57
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23-летняя гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой
Поклонники поздравляют спортсменку. Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун скоро впервые станет мамой.
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Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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Авто
Опубликованы первые снимки обновленного седана Hyundai Solaris
Снимки нового обновленного седана Hyundai Solaris появились в Сети. Первыми фото поделился китайский портал Autohome.
Обновлено вчера в 22:48
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СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35