Экономика

Строительство жилья в России в июне выросло на 11,4%ТАСС вчера в 09:10

Строительство жилья в России в июне 2019 года увеличилось на 11,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, и достигло 5,9 млн кв. м, говорится в оперативном докладе Росстата.
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За месяц в РФ построили 6 млн квадратных метров жилья

Красная веснавчера в 14:32

На 11,4%: Росстат сообщил о росте строительства жилья в июне

Бизнес-новости в Кировевчера в 14:39

В июне рост жилищного строительства в РФ составил 11,4%, за полугодие - 3,7% - Росстат

Финмаркетвчера в 09:32

Строительство жилья в России выросло на 11,4%

Метагазетавчера в 10:50

Строительство жилья в России в июне выросло на 11,4%

ТАССвчера в 09:10
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Политика

МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса

Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 02:51
Происшествия

Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем

Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.
Обновлено в 02:46
Экономика

«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей»

«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей» «Трансмашхолдинг» проводит аудит активов ПАО «Мотовилихинские заводы», одного из крупнейших в стране производителей артиллерийских систем.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Оппоненты Меркель настаивают на ее медицинском освидетельствовании

Глава ведомства федерального канцлера Германии сообщил в интервью агентству Reuters, что Ангела Меркель чувствует себя хорошо и отработает на своем посту до следующих парламентских выборов в 2021 году.
Обновлено в 00:12
Общество

Во Францию вернется аномальная жара

В разгар отпускного и туристического сезона во Францию возвращается аномальная жара, которая наблюдалась на большей территории страны в конце июня.
Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

Под Тверью отключили три энергоблока АЭС

Обновлено в 01:35
Армия и оружие

«Слабые места» ЗРК С-400 оказались его преимуществами

"Слабые места" зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, обнаруженные американской аналитической организацией Stratfor, только подчеркивают его "превосходные характеристики", написал в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия

В Магадане задержали наркокурьера с партией героина в желудке

В Магадане задержан наркокурьер, перевозивший в желудке партию героина.
Обновлено в 03:47
Политика

В офисе Зеленского заявили, что им не нужен Медведчук

Первый помощник украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что в администрации президента не нуждаются в Викторе Медведчуке и пытаются всячески от него отстраниться.
Обновлено в 03:52
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Кино

Госпитализирован актер Валерий Афанасьев

Обновлено в 02:49
Политика

Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро

Утром 18 июля курс доллара к рублю упал на 8 копеек.
Обновлено в 03:43
Общество

Роскачество проверило детские стиральные порошки

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Наука

Антарктиду засыпят искусственным снегом: 74 трлн тонн остановят ее разрушение

Исследователи провели эксперимент, создав модель, позволившей выяснить, какую пользу может принести искусственный лед и снег для сохранения ледового покрова Западной Антарктиды.
Обновлено в 03:16
Футбол

«Ювентус» объявил о переходе де Лигта

Обновлено в 03:34
Политика

Польский фермер устроил драку с украинскими мигрантами

Появился видеоролик в Сети, на котором запечатлена драка польского фермера с украинскими мигрантами.
Обновлено в 01:08
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Отказавшийся от престола король Малайзии развелся с Оксаной Воеводиной

Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с супругой Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 03:46
Энергетика

Раскрыты планы России избавиться от «грязной» нефти

Компания «Транснефть», являющаяся оператором российского участка нефтепровода «Дружба», планирует подмешивать «грязную» нефть в чистое сырье, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов.
Обновлено в 01:48
Происшествия

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

В Ираке боевики атаковали турецких дипломатов: есть погибшие

В иракском Эрбиле неизвестные открыли огонь из автоматического оружия в ресторане, в котором в этот момент находились сотрудники консульства Турции.
Обновлено вчера в 11:28
Политика

Антонов заявил о визовой войне США против России

Соединенные Штаты развязали визовую войну против России. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 18:57
Шоу-бизнес

23-летняя гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой

Поклонники поздравляют спортсменку. Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун скоро впервые станет мамой.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2»

Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
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Опубликованы первые снимки обновленного седана Hyundai Solaris

Снимки нового обновленного седана Hyundai Solaris появились в Сети. Первыми фото поделился китайский портал Autohome.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35
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