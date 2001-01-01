Строительство жилья в России в июне 2019 года увеличилось на 11,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, и достигло 5,9 млн кв. м, говорится в оперативном докладе Росстата.

Строительство жилья в России в июне выросло на 11,4%

Политика МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.

Происшествия Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.

Экономика «Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей» «Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей» «Трансмашхолдинг» проводит аудит активов ПАО «Мотовилихинские заводы», одного из крупнейших в стране производителей артиллерийских систем.

Политика Оппоненты Меркель настаивают на ее медицинском освидетельствовании Глава ведомства федерального канцлера Германии сообщил в интервью агентству Reuters, что Ангела Меркель чувствует себя хорошо и отработает на своем посту до следующих парламентских выборов в 2021 году.

Общество Во Францию вернется аномальная жара В разгар отпускного и туристического сезона во Францию возвращается аномальная жара, которая наблюдалась на большей территории страны в конце июня.

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Армия и оружие «Слабые места» ЗРК С-400 оказались его преимуществами "Слабые места" зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, обнаруженные американской аналитической организацией Stratfor, только подчеркивают его "превосходные характеристики", написал в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Политика В офисе Зеленского заявили, что им не нужен Медведчук Первый помощник украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что в администрации президента не нуждаются в Викторе Медведчуке и пытаются всячески от него отстраниться.

Экономика Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.

Политика Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро Утром 18 июля курс доллара к рублю упал на 8 копеек.

Общество Роскачество проверило детские стиральные порошки Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.

Политика Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.

Наука Антарктиду засыпят искусственным снегом: 74 трлн тонн остановят ее разрушение Исследователи провели эксперимент, создав модель, позволившей выяснить, какую пользу может принести искусственный лед и снег для сохранения ледового покрова Западной Антарктиды.

Политика Польский фермер устроил драку с украинскими мигрантами Появился видеоролик в Сети, на котором запечатлена драка польского фермера с украинскими мигрантами.

Политика Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.

Происшествия Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.

Энергетика Раскрыты планы России избавиться от «грязной» нефти Компания «Транснефть», являющаяся оператором российского участка нефтепровода «Дружба», планирует подмешивать «грязную» нефть в чистое сырье, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов.

Происшествия CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.

Происшествия В Ираке боевики атаковали турецких дипломатов: есть погибшие В иракском Эрбиле неизвестные открыли огонь из автоматического оружия в ресторане, в котором в этот момент находились сотрудники консульства Турции.

Политика Антонов заявил о визовой войне США против России Соединенные Штаты развязали визовую войну против России. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

Шоу-бизнес 23-летняя гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой Поклонники поздравляют спортсменку. Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун скоро впервые станет мамой.

Политика Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку — 2» Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Авто Опубликованы первые снимки обновленного седана Hyundai Solaris Снимки нового обновленного седана Hyundai Solaris появились в Сети. Первыми фото поделился китайский портал Autohome.