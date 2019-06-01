Экономика
Строительство жилья в России в июне выросло на 11,4%ТАСС 09:10
Строительство жилья в России в июне 2019 года увеличилось на 11,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, и достигло 5,9 млн кв. м, говорится в оперативном докладе Росстата.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:49, Вашингтон
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Компания Xiaomi презентовала новый смартфон Mi A3.
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В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор
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Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
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Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
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Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
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Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
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14 июля японские СМИ сообщили, что Россия отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Южных Курильских островов.
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