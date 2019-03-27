Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконнымREGNUM 06:28

"Суд решил требования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить, признать незаконным решение экспертной комиссии о положительном заключении экологической экспертизы, признать незаконными приказ об утверждении заключения и разрешение на строительство объекта", - сказала судья Наталья Исакова.

с чего всё началось

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Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

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