Общество
Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконнымREGNUM 06:28
Служители Фемиды признали положительное заключение государственной экологической экспертизы, которое региональное управление Росприроднадзора выдало на проект строительства завода по розливу воды, незаконным.
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Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
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Власти Подмосковья отметили доступность высокотехнологичной медпомощи
В июле губернатор Андрей Воробьев отметил достижения ядерной медицины в Подмосковье.
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Происшествия
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Экономика
«Транснефть» создала службу по работе с инвесторами
«Транснефть» создала службу по работе с инвесторами, сообщила компания.
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Происшествия
В Крыму задержали 20 участников ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники ФСБ пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ) и задержали 20 ее участников.
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Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
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Происшествия
В Липецкой области пенсионер ранил из ружья шестилетнего ребенка
Шестилетний мальчик попал в больницу в Липецкой области с пулевым ранением щеки после того, как в него из пневматического ружья выстрелил 70-летний пенсионер, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.
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Владельцы Lada 4х4 раскритиковали обновление внедорожника
Главным доводом противников обновления стало то, что Lada 4x4 — это бюджетный внедорожник, находящийся в нижнем ценовом сегменте (от 440 тыс. до 491 тыс. рублей) и покупаемый не просто так, а для определенных целей.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел сильный взрыв
На западе Стокгольма ночью прогремел сильный взрыв. Нанесен ущерб автомобилям и зданиям.
Обновлено в 02:47
Технологии
У проекта EOS будут важные новости. Курс токена уже вырос на 11%
Важная новость о развитии проекта EOS будет представлена в июне.
Обновлено в 06:11
Авто
Официально представлен «заряженный» седан Mercedes-AMG A35
После успешного запуска хэтчбека, немецкий производитель представил новый седан Mercedes-AMG A 35, который сочетает в себе спортивный «характер», удобство и вместительность.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей
Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика
Германия не предоставила представителю Гуайдо статус посла
Активнее всего среди стран Евросоюза на непризнании Гебауэра официальным послом настаивала Испания, сообщает издание со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Обновлено в 07:23
Футбол
ФК «Уфа» подтвердил отставку Дмитрия Кириченко
Дмитрий Кириченко вошел в тренерский штаб ФК "Уфа" летом 2018 года, 7 ноября был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а 10 декабря утвержден в качестве главного тренера клуба.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл поезд с выставкой трофейного оружия из Сирии
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Каждый пятый россиянин никогда не был в театре
Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
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Единоборства
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Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с защитой титула в сентябре 2019 года, информирует MMA News.
Обновлено в 06:25
Общество
Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день
Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Спорт
Загитова собрала Большой шлем. Но Ягудин все равно лучше
Обновлено в 05:51
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
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Политика
Вакарчук призвал жителей Украины голосовать «не по приколу»
Певец Святослав Вакарчук обратился к гражданам Украины с просьбой серьёзно отнестись к выборам президента страны.
Обновлено в 06:54
Политика
Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Общество
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Финансы
Драги: ЕЦБ при необходимости может дольше удерживать ставки на рекордно низких уровнях
Глава Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что еврозона сталкивается с более устойчивым ухудшением внешнего спроса и ЕЦБ готов в случае необходимости отложить запланированное повышение процентных ставок на более долгий срок, сообщает Reuters.
Обновлено в 05:14