Общество
Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконнымГазета.Ru 11:49
Кировский районный суд Иркутска признал незаконным выданное китайской компании "Аквасиб" разрешение на строительство завода по розливу воды на Байкале, против которого еще в начале этого месяца российский стилист Сергей Зверев устроил одиночный пикет у стен Кремля.
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с чего всё началось
"Суд решил требования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить, признать незаконным решение экспертной комиссии о положительном заключении экологической экспертизы, признать незаконными приказ об утверждении заключения и разрешение на строительство объекта", - сказала судья Наталья Исакова.ТАСС06:05
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