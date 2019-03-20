Общество
Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконнымГазета.Ru 11:49
Кировский районный суд Иркутска признал незаконным выданное китайской компании "Аквасиб" разрешение на строительство завода по розливу воды на Байкале, против которого еще в начале этого месяца российский стилист Сергей Зверев устроил одиночный пикет у стен Кремля.
Читать в источнике
Оценить138
с чего всё началось
"Суд решил требования Западно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить, признать незаконным решение экспертной комиссии о положительном заключении экологической экспертизы, признать незаконными приказ об утверждении заключения и разрешение на строительство объекта", - сказала судья Наталья Исакова.ТАСС06:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:19, Ашберн
Происшествия
Экс-министр Абызов доставлен в суд
Бывшего министра Отрытого правительства Михаила Абызова доставили в Басманный суд Москвы, который изберет ему меру пресечения.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Герасимов обсудил военное сотрудничество с командующим Сухопутными войсками Камбоджи
Обновлено в 12:02
Политика
МИД РФ ответил на обвинения о «военном вторжении России в Венесуэлу»
Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление Организации американских государств, которая обвинила Россию в «военном вторжении в Венесуэлу».
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Брат Дворковича объяснил его отсутствие в России
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович находится в заграничной командировке. Об этом РБК сообщил его брат Михаил.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Человеческие органы обнаружили на свалке в Петербурге
Правоохранители обнаружили не утилизированные медицинские отходы В Санкт-Петербурге две компании могли выкидывать медотходы на обычные свалки, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 11:30
Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В офис московского «Яблока» нагрянула полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:20
Политика
В посольстве РФ назвали провокацией недопуск дипломатов на суд в Литве
В посольстве России в Литве прокомментировали отказ литовской стороны допустить представителей дипмиссии во главе с послом Александром Удальцовым на судебное заседание по делу 1991 года.
Обновлено в 07:25
Кино
Минкультуры наделит Фонд кино функциями поддержки российских картин в прокате
Министерство культуры обяжет Фонд кино заниматься распределением дат релизов потенциально кассовых, успешных российских фильмов, заявил руководитель ведомства Владимир Мединский.
Обновлено в 10:48
Политика
Россия поддержала план Медведчука по восстановлению мира на Украине
Россия поддерживает выдвинутый председателем политсовета украинской "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктором Медведчуком план восстановления мира на Украине, заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
Обновлено в 10:48
Политика
На Украине призывают судить Бойко и Медведчука за госизмену
Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что сегодня ГПУ откроет уголовное производство в связи с незаконным пересечением границы Медведчуком и Бойко.
Обновлено в 11:17
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Футбол
Лучший российский бомбардир заинтересовал английские клубы
«Талант у пацана большой», — резюмировал Варга. Чалов — лучший бомбардир Российской премьер-лиги в сезоне-2018/2019.
Обновлено в 11:21
Происшествия
В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно
В Китае женщина родила двойняшек, у которых оказались разные отцы. Об этом сообщает Strait Herald. Инцидент произошел в провинции Фуцзянь.
Обновлено в 11:11
Авто
Ford направит на выплаты сотрудникам и поставщикам $200 млн
Американский автопроизводитель Ford направит на выплаты поставщикам и сокращаемым сотрудникам $200 млн.
Обновлено в 11:26
Кино
Минобороны создаст собственную армейскую киностудию
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
Из-за утечки аммиака на катке в Германии пострадали 60 человек
Не менее 60 человек пострадали в результате утечки аммиака в ледовом дворце в немецком городе Штраубинг (федеральная земля Бавария), сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Экономика
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Космос
Российские разработчики представили проект спутника-мусорщика
Инженер-исследователь Мария Баркова, сотрудник холдинг «Российские космические системы», на выставке «Архимед-2019» в Москве представила проект космического аппарата, который сможет собирать космический мусор и перерабатывать его в топливо.
Обновлено в 09:23
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Под Петербургом потеряли варана с сушками
Рядом с ящерицей лежала кожаная куртка и еда: сушки и печенье.
Обновлено в 08:42
Наука
Лауреатами премии Тьюринга за 2018 год стали «крестные отцы» искусственного интеллекта
Джеффри Хинтона, Йошуа Бенжио и Яна Лекуна иногда называют «крестными отцами» искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:52
Здоровье
Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты
В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45