Общество
Строительство завода на Байкале приостановленоRT на русском 03:27
В начале марта сообщалось, что стилист Сергей Зверев устроил у стен Кремля одиночный пикет против строительства завода. Предприятие по розливу питьевой бутилированной воды планировалось возвести в посёлке Култук.
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Политика
Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США из-за санкций
Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона на управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и главу ведомства Стивена Мнучина из-за персональных санкций, введенных против него в прошлом году.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии
Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин.
Обновлено в 13:13
Происшествия
У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники
У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Политика
Канада ввела санкции против Сечина, Костина и Золотова
Под санкции, которые Канада ранее ввела в отношении России, подпали в том числе глава «Роснефти» Игорь Сечин и глава Росгвардии Виктор Золотов.
Обновлено в 12:31
Здоровье
В России возникли перебои с лекарством от внезапной смерти при аритмии
Лекарство от внезапной смерти В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках, рассказал РБК заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Алексей Эрлих.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Для отца полковника Захарченко прокуратура запросила пять лет колонии
Прокуратура потребовала приговорить к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора Захарченко, обвиняемого в хищении средств банка «Московское ипотечное агентство» (КБ «МИА») на сумму почти 5 млн рублей.
Обновлено в 14:02
Финансы
Доллар упал ниже 65 рублей впервые с октября 2018 года
Курс доллара на Московской бирже к 19:30 мск 15 марта опустился ниже 65 рублей.
Обновлено в 13:40
Армия и оружие
Reuters: три смертницы подорвали себя в толпе беженцев в Сирии
В населенном пункте Эль-Багуз на востоке Сирии три смертницы привели в действие взрывные устройства в пункте сбора беженцев.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке
Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 09:20
Политика
American Airlines на время прекратила полеты в Венесуэлу
Американская авиакомпания American Airlines в пятницу приостановила полеты в Венесуэлу, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик США заметили у границ России
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США осуществил 14 марта полет вблизи российских границ в районе Балтийского моря.
Обновлено вчера в 08:23
Футбол
ФИФА утвердила новый формат клубного чемпионата мира
Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение изменить формат клубного чемпионата мира с 2021 года.
Обновлено в 12:57
Политика
В появлении Грудинина в Госдуме увидели катастрофу
Обновлено в 12:50
Общество
Минтранс установит минимальные размеры бесплатной ручной клади
В Минтрансе предлагают изменить федеральные авиационные правила в части регламентации минимального размера ручной клади.
Обновлено в 12:01
Политика
Пенсионер поблагодарил Порошенко за бедность
Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.
Обновлено в 14:03
Политика
Россия потребовала более уважительного отношения к послу в Белоруссии
В Москве ожидают более уважительного отношения пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу.
Обновлено в 08:52
Политика
Украина осталась без денег по спору с Россией
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман признался, что Киев пока не получал денег от России по решению Стокгольмского арбитража, в котором «Нафтогаз» отсудил у «Газпрома» 2,56 миллиарда долларов.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Сообщения об отеке мозга у Началовой прокомментировала ее семья
Вечером 14 марта на канале Mash появилась информация об отеке мозга певицы, осложненном двусторонней пневмонией.
Обновлено в 02:36
Политика
Володин предложил оценить убытки Крыма от нахождения в составе Украины
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 15 марта предложил проанализировать те потери, которые понес Крым, находясь в составе Украины, и с помощью европейских парламентских структур добиваться их компенсации.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Андрей Малахов отправился на перевал Дятлова
Обновлено в 13:29
Политика
Киев отказался регистрировать в составе ОБСЕ наблюдателей от России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предложенные Россией кандидаты в наблюдатели на президентские выборы в составе миссии ОБСЕ не будут зарегистрированы.
Обновлено в 13:06
Футбол
Анжи — Крылья Советов 0:2
В матче 20-го тура российской премьер-лиги самарские Крылья Советов на выезде обыграли махачкалинский Анжи со счетом 2:0.
Обновлено в 14:23
Общество
Двух американских мормонов осудили на Кубани
В Краснодарском крае суд вынес решение по делу двух граждан США, обвинявшихся в незаконном ведении миссионерской деятельности.
Обновлено в 13:29
Политика
ТАСС аннулировал сообщение об отмене МАКС-2019
Обновлено в 08:51
Политика
Более 30% украинцев жалуются на ущемление свободы слова, показал опрос
"В марте 33,9% опрошенных считали, что на Украине происходит наступление на свободу слова (этот процент остался таким же, как и в сентябре 2018)", - говорится в тексте исследования, опубликованном в пятницу.
Обновлено в 12:30
Происшествия
49 человек погибли при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии
В результате теракта - массового расстрела - в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч погибли по меньшей мере 49 человек.
Обновлено в 11:40
Общество
В Астрахани QR-коды на старинных зданиях вели на порносайты
Хакеры взломали QR-коды на исторических зданиях Астрахани и настроили перенаправление считывающих устройство на порнографические интернет-ресурсы.
Обновлено в 08:50
Происшествия
На Красной площади задержали мужчину при попытке прорваться к Мавзолею
На Красной площади в четверг, 14 марта, был задержан мужчина, который облил маслом брусчатку, пытаясь прорваться к Мавзолею Владимира Ленина.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
В Пентагоне выступили за право на превентивный ядерный удар
По словам Данфорда, нынешняя политика, которая позволяет первыми наносить ядерный удар, усложняет процесс принятия решений противниками о нападении на США.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Правительство хочет заменить Boeing 737 Max на МС-21
Правительственная комиссия не разрешила авиакомпании «Победа» («дочке» «Аэрофлота») дополнительно взять в лизинг 30 судов Boeing 737 Max.
Обновлено в 03:37