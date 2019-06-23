Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видеоРоссийская газета 06:25

На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди. Процесс работы в Twitter представил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил, что идет выборка грунта под сети глубокого заложения, что является обязательным условием требований безопасности.

Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео

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