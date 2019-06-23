Космос

Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видеоРоссийская газета 06:25

На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди. Процесс работы в Twitter представил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил, что идет выборка грунта под сети глубокого заложения, что является обязательным условием требований безопасности.
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Опубликовано видео строительства космодрома Восточный

Взгляд.ру04:39

Роскосмос показал видео строительства космодрома Восточный

РЕН ТВ04:57

Универсальный стартовый ракетный комплекс для «Ангары» спрячут под землю

Телеканал 360°05:13

Рогозин показал на видео строительство второй очереди космодрома Восточный

РИА Новости05:09

Рогозин опубликовал видео строительных работ на Восточном

Коммерсантъ05:25

Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный

News.ru05:02

Рогозин показал на видео ход строительства второй очереди космодрома Восточный

ТАСС04:31
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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