Космос
Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видеоРоссийская газета 06:25
На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди. Процесс работы в Twitter представил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил, что идет выборка грунта под сети глубокого заложения, что является обязательным условием требований безопасности.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:17, Вашингтон
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Футбол
«Спартак» ведет переговоры о переходе вратаря «Ромы»
За основную команды "Ромы" 20-летний голкипер не провел ни одного матча.
Обновлено в 12:41
Политика
Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке
Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Российская певица погибла на Волге
В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Драка на Среднем Урале закончилась смертью и беспорядками
По данным следователей, причиной смерти свердловчанина стало сердечное заболевание, а не результат побоев.
Обновлено в 08:53
Политика
В Чечне пояснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»
Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров объяснил слова лидера республики Рамзана Кадырова, напомнившего грузинам, что "до Тбилиси всего 200 км".
Обновлено в 11:03
Происшествия
Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей
Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Минске госпитализировали посла Сербии
Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.
Обновлено в 12:12
Политика
Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Политика
Трамп высказался о новой ядерной сделке с Ираном
Американский лидер Дональд Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:41
Космос
Россия прирастает новыми островами в Арктике
Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Футбол
Торрес рассказал, почему решил завершить карьеру
Последним матчем Торреса в карьере станет игра с "Виссел Кобе", которая пройдёт 23 августа – за этот клуб играют бывшие партнёры форварда по сборной Испании – Давид Вилья и Андрес Иньеста.
Обновлено в 02:49
Общество
В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера
В Ершовской средней школе Усть-Илимского района Иркутской области единственной выпускницей стала Татьяна Апаликова, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 03:44
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс пожаловалась на отсутствие секса
Несмотря на большую популярность у мужчин, недавно выяснилось, что актриса уже больше года обходится без секса.
Обновлено в 08:00
ЖКХ
В Брянске после ливня размыло дорогу по улице Пионерской
Обновлено в 12:52
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Хоккей
Вильям Карлссон подпишет восьмилетний контракт с «Вегасом»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» планирует заключить восьмилетний контракт с нападающим Вильямом Карлссоном.
Обновлено в 11:22
Теннис
Роджер Федерер завоевал титул в Галле
Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, обыграл бельгийца Давида Гоффина, занимающего 33-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(2), 6/1 в финале соревнований в Галле.
Обновлено в 08:39
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-иностранцем
Дочь популярного российского певца и продюсера Валерия Меладзе рассталась с супругом. Об этом рассказали близкие друзья пары.
Обновлено в 03:00
Футбол
Неймар пообещал вернуться в «Барселону»
Бразильский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной своей страны Неймар уверен, что он вернётся в команду «Барселона» этим летом, сообщает 23 июня Sport.es.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с днем рождения
Певица Альбина Джанабаева мило поздравила своего супруга Валерия Меладзе с именинами.
Обновлено в 11:03
Общество
На акции против полицейского произвола в Санкт-Петербурге задержали трех человек
В Санкт-Петербурге на Невском проспекте проходит акция против незаконных преследований журналистов и активистов, организатором которой является молодежное движение «Весна».
Обновлено в 11:53
Авто
Авторынок России занял 12-е место в мире
В мае 2019 года США заняли первое место по продажам авто в мире. Там было реализовано более 1 миллиона 590 тысяч машин.
Обновлено вчера в 22:08