Космос

Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видеоРоссийская газета 06:25

На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди. Процесс работы в Twitter представил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил, что идет выборка грунта под сети глубокого заложения, что является обязательным условием требований безопасности.
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Рогозин показал видео строительства второй очереди космодрома Восточный

РБК07:26

Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео

Российская газета06:25

Рогозин показал на видео ход строительства второй очереди космодрома Восточный

ТАСС04:31

Рогозин опубликовал видео строительства второй очереди космодрома Восточный

РИА Новости05:09

Роскосмос показал видео строительства космодрома Восточный

РЕН ТВ04:57

Рогозин показал на видео строительство космодрома Восточный

News.ru05:02

Рогозин опубликовал видео строительных работ на Восточном

Коммерсантъ05:25
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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