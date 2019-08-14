Экономика

«Шереметьево» может построить новый терминалВедомости 06:00

У «Внуково» один работающий терминал, есть планы строительства второго. По итогам 2018 г. аэропорт «Шереметьево» вошел в десятку крупнейших аэропортов Европы, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на данные аэропортов. В прошлом году всего «Шереметьево» приняло 45,9 млн пассажиров.
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Новый пассажирский терминал будет построен в «Шереметьево» после 2024 года

Интерфакс06:44

«Шереметьево» может построить новый пассажирский терминал после 2024 г

Интерфакс - Россия06:08

Терминал G в Шереметьево могут построить в составе южного комплекса аэропорта после 2024 г

Агентство Москва05:24

Строительство терминала G в Шереметьево может начаться в 2024 году

ТАСС06:03

«Шереметьево» может построить новый терминал

Ведомости06:00

Строительство нового терминала G в «Шереметьеве» могут начать в 2024–2025 годах

РИАМО05:43

«Шереметьево» прорабатывает проект терминала G

РИА Новости06:05
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
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По меньшей мере 23 человека погибли и еще более 12,7 тысячи госпитализированы из-за установившейся почти на всей территории Японии жары, свидетельствуют данные Главного пожарного управления страны.
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70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
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Volkswagen представляет «КАСКО Лайт» для автомобилей с пробегом Das WeltAuto

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В Росстате рассказали, сколько детей в России рождается вне брака

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Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что у австралийца Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, не должно было быть возможности отправить письмо в Россию, сообщает местный портал Newshub.
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Трутнев предложил наказать Росрыболовство за невыполнение поручений

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев призвал наказать руководство Росрыболовства за невыполнение поручения Владимира Путина.
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В России 14 августа отмечают Медовый Спас

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В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
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В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина

Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
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Трамп объяснил решение по пошлинам против Китая

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Трамп сообщил Путину о предстоящей отставке Хантсмана

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о предстоящей отставке Джона Хантсмана с поста посла Соединённых Штатов в России.
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РЖД: поезда к северным терминалам «Шереметьево» запустят в 2022 году

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