Экономика
«Шереметьево» может построить новый терминалВедомости 06:00
У «Внуково» один работающий терминал, есть планы строительства второго. По итогам 2018 г. аэропорт «Шереметьево» вошел в десятку крупнейших аэропортов Европы, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на данные аэропортов. В прошлом году всего «Шереметьево» приняло 45,9 млн пассажиров.
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Авто
В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин
Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 06:07
Политика
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 03:37
Происшествия
Силовики пришли с обыском в офис НКО «Правовая инициатива»
В офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации «Правовая инициатива», пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, сообщила пресс-секретарь проекта Ксения Бабич в Facebook.
Обновлено в 06:36
Музыка
Музыканту Дельфину стало плохо во время работы в студии
Петербургский музыкант Андрей Лысиков, известный под сценическим псевдонимом Дельфин, почувствовал недомогание в ходе работы в студии звукозаписи.
Обновлено в 02:27
Политика
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал прозвучавшие из Киева в последние дни заявления о праве Украины на перекрытие Северо-Крымского канала.
Обновлено в 05:22
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Политика
Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка
Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары
По меньшей мере 23 человека погибли и еще более 12,7 тысячи госпитализированы из-за установившейся почти на всей территории Японии жары, свидетельствуют данные Главного пожарного управления страны.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов
70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
Обновлено в 04:09
Авто
Volkswagen представляет «КАСКО Лайт» для автомобилей с пробегом Das WeltAuto
Компания Volkswagen представляет программу «КАСКО Лайт» в рамках программы послегарантийной поддержки автомобилей с пробегом Das WeltAuto.
Обновлено в 06:18
Общество
В Росстате рассказали, сколько детей в России рождается вне брака
Самое большое количество детей, рожденных вне брака, появилось на свет в Туве - 60,4% от общего числа родившихся в 2018 году, в Чечне - 41,8%, а также на Чукотке - 40,5%. В этих регионах не принято официально регистрировать отношения, достаточно религиозных обрядов.
Обновлено в 05:13
Хоккей
Овечкин посетит товарищеский матч «Авангарда» и «Динамо»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин посетит товарищеский матч между омским «Авангардом» и московским «Динамо».
Обновлено в 05:03
Кино
Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер «Ведьмака».
Обновлено в 06:23
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Происшествия
В СКР подали жалобу на публикацию личных данных в анонимном Telegram-канале
Депутат муниципального округа Преображенское Москвы Юрий Волнов подал в Следственный комитет (СКР) заявление о преступлении из-за публикации его личных данных в анонимном Telegram-канале «Товарищ майор».
Обновлено в 05:38
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что у австралийца Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, не должно было быть возможности отправить письмо в Россию, сообщает местный портал Newshub.
Обновлено в 06:44
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Футбол
«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче одержал победу над португальским "Порту", сообщает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:36
Политика
Трутнев предложил наказать Росрыболовство за невыполнение поручений
Полномочный представитель президента России в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев призвал наказать руководство Росрыболовства за невыполнение поручения Владимира Путина.
Обновлено в 06:27
Религия
В России 14 августа отмечают Медовый Спас
Обновлено в 00:48
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Ремонт секретного аппарата «Лошарик» начнут осенью
Обновлено в 02:24
Происшествия
В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина
Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:29
Общество
Большинство россиян назвали детский возраст лучшим для обряда крещения
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 60% россиян считают правильным проходить обряд крещения в детском возрасте.
Обновлено в 06:08
Экономика
Трамп объяснил решение по пошлинам против Китая
Американский лидер Дональд Трамп объяснил решение США отложить введение новых пошлин на ряд китайских товаров.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 01:54
Политика
Трамп сообщил Путину о предстоящей отставке Хантсмана
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о предстоящей отставке Джона Хантсмана с поста посла Соединённых Штатов в России.
Обновлено в 06:46