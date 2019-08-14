Транспорт
Строительство терминала G в Шереметьево может начаться в 2024 годуТАСС 06:03
Строительство терминала G в аэропорту Шереметьево может начаться в 2024 году. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора аэропорта по строительству Сергей Папков. "Думаю, да", - ответил он на вопрос о том, начнется ли строительство терминала в 2024-2025 годах.
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