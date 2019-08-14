Транспорт
Строительство терминала G в Шереметьево может начаться в 2024 годуТАСС 06:03
Строительство терминала G в аэропорту Шереметьево может начаться в 2024 году. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора аэропорта по строительству Сергей Папков. "Думаю, да", - ответил он на вопрос о том, начнется ли строительство терминала в 2024-2025 годах.
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Игры
ЕА показала дебютный трейлер новой Need for Speed — Heat
Обновлено в 09:20
Экология
МЧС предупредило о жаре до +39°C на Кубани
На Кубани в среду и четверг, 14-15 августа, ожидается жаркая погода до +39°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В мэрии Сургута уточнили площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма
Площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО), по уточненным данным, составляет 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Футбол
«Томь» сыграла вничью с «Химками» в матче ФНЛ
Томская "Томь" и подмосковные "Химки" не выявили победителя в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 10:07
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Экономика
Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров
Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Футбол
Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Финансы
Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 года
Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Обновлено в 09:33
Политика
Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.
Обновлено в 07:43
Общество
Лоза раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе
Певец Юрий Лоза прокомментировал в фейсбуке идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, эти изменения не имеют смысла.
Обновлено в 06:43
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Технологии
Mail.ru Group может начать предустановку своего ПО на смартфоны Huawei
Как заявили в холдинге Mail.ru Group, они заинтересованы в том, чтобы их продукты были представлены на максимальном количестве платформ, и Huawei входит в сферу интереса компании, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:50
Энергетика
Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа
Польша хочет добиться значительного увеличения расценок на транзит российского газа по трубопроводу "Ямал - Европа", заявил журналистам в среду уполномоченный правительства этой страны по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 10:11
Футбол
Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 09:15
Наука
Яблоко в день защищает от рака и инфарктов
Обновлено в 07:00
Экономика
«Газпром» попросил у России триллион рублей
Совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 триллиона рублей, пишет The Bell.
Обновлено в 08:40
Политика
Песков: Путин оценил опыт Беглова при назначении врио главы Петербурга
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что партийная принадлежность кандидата на пост врио главы региона учитывается в Кремле, однако не она является главным аргументом при принятии решения.
Обновлено в 07:58
Кино
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно
В центре - группа молодых людей, которые собираются по выходным в титульном кафе в Лос-Анджелесе и ведут откровенные беседы и рассуждения.
Обновлено в 08:37
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
В Совбезе России рассказали о концепции США «выяви и пристыди»
«Для придания хоть какой-то легитимности надуманным обвинениям в проведении кибератак американцы продвигают новую концепцию — «выяви и пристыди» («name and shame»)», — заявил Храмов.
Обновлено в 10:17
Общество
В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг
Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Петербурге загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Транспорт
Дрозденко утвердил проект 6-го этапа Восточного скоростного радиуса
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил проекты планировки территории и межевания участка широтной скоростной магистрали от улицы Коммуны до Колтушского шоссе, который станет шестым этапом строительства Восточного скоростного радиуса (ВСР), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Обновлено в 09:50