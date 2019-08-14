Строительство терминала G в аэропорту Шереметьево может начаться в 2024 году. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора аэропорта по строительству Сергей Папков. "Думаю, да", - ответил он на вопрос о том, начнется ли строительство терминала в 2024-2025 годах.

Строительство терминала G в Шереметьево может начаться в 2024 году

Экология МЧС предупредило о жаре до +39°C на Кубани На Кубани в среду и четверг, 14-15 августа, ожидается жаркая погода до +39°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.

Происшествия В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.

Происшествия В мэрии Сургута уточнили площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма Площадь разлива нефтепродуктов на реке Сайма в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО), по уточненным данным, составляет 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Футбол «Томь» сыграла вничью с «Химками» в матче ФНЛ Томская "Томь" и подмосковные "Химки" не выявили победителя в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Футбол Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо» Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.

Финансы Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.

Футбол Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.

Финансы Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 года Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Политика Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заверил, что у Киева существует «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через территорию республики после 2019 года.

Общество Лоза раскритиковал идею о четырехдневной рабочей неделе Певец Юрий Лоза прокомментировал в фейсбуке идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, эти изменения не имеют смысла.

Политика В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.

Технологии Mail.ru Group может начать предустановку своего ПО на смартфоны Huawei Как заявили в холдинге Mail.ru Group, они заинтересованы в том, чтобы их продукты были представлены на максимальном количестве платформ, и Huawei входит в сферу интереса компании, сообщает ТАСС.

Энергетика Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа Польша хочет добиться значительного увеличения расценок на транзит российского газа по трубопроводу "Ямал - Европа", заявил журналистам в среду уполномоченный правительства этой страны по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Футбол Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».

Экономика «Газпром» попросил у России триллион рублей Совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 триллиона рублей, пишет The Bell.

Политика Песков: Путин оценил опыт Беглова при назначении врио главы Петербурга Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что партийная принадлежность кандидата на пост врио главы региона учитывается в Кремле, однако не она является главным аргументом при принятии решения.

Кино Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно В центре - группа молодых людей, которые собираются по выходным в титульном кафе в Лос-Анджелесе и ведут откровенные беседы и рассуждения.

Политика Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.

Политика Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие В Совбезе России рассказали о концепции США «выяви и пристыди» «Для придания хоть какой-то легитимности надуманным обвинениям в проведении кибератак американцы продвигают новую концепцию — «выяви и пристыди» («name and shame»)», — заявил Храмов.

Общество В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.

Происшествия В Петербурге загорелись торговые павильоны Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.