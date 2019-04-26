Экономика
Строительство судоверфи стартовало в поселке в ЯкутииИзвестия 07:05
В поселке Жатай Республики Саха (Якутия) началось строительство судоверфи. В торжественной обстановки установили первую сваю судостроительного и ремонтного завода. В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава Якутии Айсен Николаев.
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Авто
УАЗ выпустил трофи-версию «Буханки»
Обновлено в 06:16
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Игры
Sony отгрузила свыше 96 млн консолей PS4
Компания Sony опубликовала отчёт за 2018-й финансовый год. Число отгруженных копий игровой консоли PS4 достигло 96,8 млн.
Обновлено в 02:43
Финансы
Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Сегодня, 26 апреля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 06:42
Авто
В России может появиться новый рамный внедорожник Isuzu MU-X
Окончательное решение о возможности продаж Isuzu MU-X в России пока не принято, этот вопрос прояснится к концу текущего года.
Обновлено в 06:47
Политика
Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Хоккей
Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира
Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Экономика
Правительству поручено думать об увеличении доли оплаты труда до 60%
Правительству поручено думать об увеличении доли оплаты труда до 60% В мае 2019 года правительство будет по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждать вопрос о возможности и необходимости комплекса мер по увеличению доли оплаты труда в ВВП с менее 50% до 60%.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии
Всего в конкурсе принимало участие более тысячи женщин — военнослужащих и сотрудниц Росгвардии из всех регионов России.
Обновлено в 06:50
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Марокко выдало РФ уроженца Дагестана, воевавшего в Сирии на стороне ИГ
Экстрадированный в Россию из Марокко боевик воевал в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 05:20
Политика
В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Политика
Получение российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР упростили
Президент России Владимир Путин подписал указ об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.
Обновлено 24 апреля в 11:40
Политика
В Германии отреагировали на ситуацию с нефтепроводом «Дружба»
Ситуация с приостановкой поставок по нефтепроводу «Дружба» не представляет опасности для энергоснабжения Германии, заявила представитель министерства экономики ФРГ.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
В МИД России поддержали призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
Россия приветствует заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости всех стран отказаться от ядерного оружия.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Звезда «Склифосовского» попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Актриса Ирина Сенотова, известная по ролям в сериалах "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский", была экстренно доставлена в реанимацию с пневмонией.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Экономика
Силуанов ответил на вопрос о платежах Венесуэлы по долгу перед Россией
Россия надеется, что и второй платеж в 200 миллионов долларов по долгу Венесуэла проведет в этом году своевременно, он должен быть осенью, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 06:01
Экономика
HeadHunter объявил ценовой коридор IPO
Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.
Обновлено в 04:33
Технологии
Раскрыта причина таинственной глобальной катастрофы
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»
Российское Минобороны разворачивает на территории самого западного анклава России комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН", способного подавить каналы связи и управления на дальности до 5 тысяч километров.
Обновлено в 04:42
Общество
Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества
Обновлено в 05:51
Общество
Forbes назвал самые экстравагантные инвестиции богатых россиян
Журнал Forbes составил подборку «роскошных» необычных покупок, подарков и инвестиций богатейших россиян.
Обновлено в 05:48
Авто
Компания Volkswagen приступила к выкупу и утилизации машин без статуса
Российские дилеры Volkswagen приступили к выкупу и утилизации автомобилей, которые не должны были попасть на дороги общего пользования.
Обновлено вчера в 04:17
Гаджеты
Появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI
Обновлено в 02:48
Политика
СБУ начала расследование в отношении журналиста Айдера Муждабаева
Служба безопасности Украины начала расследование в отношении украинского журналиста Айдера Муждабаева, сообщил в Facebook Игорь Мосийчук, депутат Верховной рады.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Собчак раскритиковала Бузову за концерты «для бедных»
Ксения Собчак взяла интервью у Ольги Бузовой и упрекнула телеведущую и певицу в том, что та выступает в маленьких городах на нераскрученных площадках.
Обновлено в 06:48
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Политика
Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны некоторые страны
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил пересмотреть границы Шенгенской зоны. Об этом он сказал на большой пресс-конференции в Париже.
Обновлено вчера в 22:41