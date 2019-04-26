Строительство судоверфи стартовало в поселке в ЯкутииИзвестия 07:05

В поселке Жатай Республики Саха (Якутия) началось строительство судоверфи. В торжественной обстановки установили первую сваю судостроительного и ремонтного завода. В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава Якутии Айсен Николаев.

Строительство судоверфи стартовало в поселке в Якутии

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