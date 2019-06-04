Строительство самой дорогой дороги России решили отложитьСтрана Советов on-line 12:07

Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.

с чего всё началось

Ранее в «Стране советов» сообщалось, что Минтранс ищет новые варианты строительства самой дорогой трассы России Джубга – Сочи.

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