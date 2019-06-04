Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложитьLenta.ru 04:27
Трасса Джубга — Сочи не будет построена к 2024 году. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов в интервью принадлежащей Демьяну Кудрявцеву газете «Ведомости». Он уточнил, что трасса — «это точно не проект текущего цикла».
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с чего всё началось
Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.Ведомостивчера в 18:11
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