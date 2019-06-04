Экономика

Строительство самой дорогой дороги России решили отложитьLenta.ru 04:27

Трасса Джубга — Сочи не будет построена к 2024 году. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов в интервью принадлежащей Демьяну Кудрявцеву газете «Ведомости». Он уточнил, что трасса — «это точно не проект текущего цикла».
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Максим Акимов: «Чиновники не доверяют частному бизнесу, а он – государству»

Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.
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Триллионный проект трассы Джубга – Сочи отложили до лучших времён

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Самую дорогую автотрассу Джубга — Сочи пока строить не будут

Кубань 2407:10

Скоростная дорога Джубга-Сочи не будет построена к 2024 году, заявил Акимов

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Скоростную дорогу Джубга — Сочи не построят к 2024 году

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Новую скоростную дорогу Джубга-Сочи не построят к 2024 году

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Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году

Говорит Москва03:19
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
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Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

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США усилили санкции в отношении Кубы

США ужесточили санкции в отношении Кубы — запретили групповые поездки в эту страну, а также экспорт автомобилей и самолётов.
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20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники

90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.
Обновлено в 08:45
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В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
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Происшествия

В Самаре водитель легковушки сбил няню и ребенка

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Жертвами вооруженного мужчины стали четыре человека, еще одна женщина получила ранения ног.
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Политика

Лавров усомнился в компетентности советников Трампа

Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
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ВСУ обстреляли мечеть в Донецке

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В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина

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Голосеевский суд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога двоих полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.
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В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Почему осужденный за взятку генерал СКР Никандров вышел на свободу

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Jay‐Z стал первым рэпером‐миллиардером

Первым в мире хип-хоп артистом, которому удалось заработать миллиард долларов, был назван американский исполнитель Jay-Z.
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