Строительство самой дорогой дороги России решили отложитьLenta.ru 04:27

Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.

с чего всё началось

Трасса Джубга — Сочи не будет построена к 2024 году. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов в интервью принадлежащей Демьяну Кудрявцеву газете «Ведомости». Он уточнил, что трасса — «это точно не проект текущего цикла».

Экономика Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75% Изменение доли произошло 31 мая. Структура Мордашова выкупает акции ритейлера в рамках оферты, которую она направила миноритариям 30 апреля.

Наука Открыт новый способ защиты от высоких доз радиации Испанские ученые открыли новый способ способ защиты от высоких доз радиации при лечении онкологического заболевания.

Культура BadComedian поддержал режиссёр Сарик Андреасян Режиссёр фильма «Защитники» Сарик Андреасян, который неоднократно становился объектом критики и шуток со стороны блогера Евгения Баженова (BadComedian), неожиданно встал на его защиту.

Экономика На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера На заседании правления Миллер не объявлял об отставке, рассказали два источника РБК в «Газпроме».

Политика США усилили санкции в отношении Кубы США ужесточили санкции в отношении Кубы — запретили групповые поездки в эту страну, а также экспорт автомобилей и самолётов.

Общество 20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники 90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.

Гаджеты В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит» В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.

Происшествия Четыре человека погибли в результате массовой стрельбы в Австралии Жертвами вооруженного мужчины стали четыре человека, еще одна женщина получила ранения ног.

Политика Лавров усомнился в компетентности советников Трампа Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Украина готова к переговорам с Россией и реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник, 4 июня.

Происшествия В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.

Происшествия Суд Киева арестовал полицейских, застреливших 5-летнего ребёнка Голосеевский суд Киева арестовал на два месяца без возможности внесения залога двоих полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.

Происшествия Опубликовано видео нападения на российского дипломата в Косово Видео, запечатлевшее нападение косовских силовиков на сотрудника миссии ООН, россиянина Михаила Краснощекова, опубликовал телеканал Косовска-Митровицы «ТВ Мост».

Происшествия В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Происшествия Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100 Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.

Хоккей «Северсталь» подписала защитника из системы «Детройта» «Северсталь» подписала контракт с чешским защитником из системы «Детройта» Либором Шулаком.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Авто Объявлены цены на кроссовер Citroen C5 Aircross для России В независимости от силовой установки привод в кроссовере Citroen C5 Aircross будет только передний.