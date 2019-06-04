Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложитьLenta.ru 04:27
Трасса Джубга — Сочи не будет построена к 2024 году. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов в интервью принадлежащей Демьяну Кудрявцеву газете «Ведомости». Он уточнил, что трасса — «это точно не проект текущего цикла».
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с чего всё началось
Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.Ведомостивчера в 18:11
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Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ
Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 04:46
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Экономика
Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом за $4,57 млн
Победителем аукциона на еВау за право пообедать с инвестором Уорреном Баффеттом оказался владелец торрент-трекера BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан, о чем последний сообщил в Twitter.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
В Ростове арестован подозреваемый в убийстве помощника депутата
В Ростове-на-Дону суд арестовал 32-летнего мужчину по подозрению в убийстве Михаила Бакланова - помощника депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгения Бессонова.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой
Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.
Обновлено в 04:16
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко пожаловалась на неадекватных пассажиров в самолете
Певица Виктория Дайнеко выложила на своей странице в Instagram публикацию, посвященную её авиаперелету с отдыха.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие
Минск назвал усиление военного присутствия США в Польше ошибочным
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске считают "глубоко ошибочными" планы по усилению военного присутствия США на территории соседних с республикой государств, в частности, в Польше.
Обновлено в 05:09
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Космос
Рогозин назвал сроки запуска первого радиолокационного спутника
Ранее стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» намерена вывести на орбиту 30 гражданских спутников до 2025 года.
Обновлено в 05:14
Религия
Мусульмане начинают отмечать праздник Ураза-байрам
Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отмечается в 2019 году 4 июня (1 шавваля по исламскому календарю).
Обновлено вчера в 17:54
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 03:51
Общество
Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в новой тюрьме
Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин рассказал, что после перевода в тюрьму города Таллахасси у дочери появилась возможность общаться через интернет, в том числе по видеосвязи.
Обновлено в 05:17
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") сообщил о старте продаж дальномерной камеры "Зенит М". В пресс-релизе Ростеха указывается, что практически вся партия фотоаппаратов - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда, была распродана по предварительным заказам.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Происшествия
Сотрудников РЖД в Хабаровске подозревают в получении взяток
Диспетчеры РЖД из Хабаровска подозреваются в получении взяток в размере нескольких миллионов рублей.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
В технополисе «ЭРА» наградили авторов лучших инновационных проектов минобороны России
Победителей и призеров конкурса на лучший инновационный проект Минобороны России «Прорыв в будущее» наградили в технополисе.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ
На авиабазе вблизи Джанкоя дислоцируются военные вертолеты различных типов, в том числе Ми-28Н и Ми-8.
Обновлено вчера в 20:43
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
Обновлено в 03:47