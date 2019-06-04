Экономика

Строительство самой дорогой дороги России решили отложитьLenta.ru 04:27

Трасса Джубга — Сочи не будет построена к 2024 году. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов в интервью принадлежащей Демьяну Кудрявцеву газете «Ведомости». Он уточнил, что трасса — «это точно не проект текущего цикла».
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с чего всё началось

Максим Акимов: «Чиновники не доверяют частному бизнесу, а он – государству»

Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.
Ведомостивчера в 18:11

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Акимов: Трасса Джубга-Сочи - проект «не текущего цикла»

Деловая газета. Юг04:41

Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году

Говорит Москва03:19

Строительство самой дорогой дороги России решили отложить

Lenta.ru04:27

Скоростная дорога Джубга-Сочи не будет построена к 2024 году, заявил Акимов

РИА Новости03:14

Акимов: Трасса Джубга-Сочи и мост на Сахалин - проекты «не текущего цикла»

Интерфакс - Россия01:50

Скоростная дорога Джубга-Сочи не будет построена к 2024 году

Югополис03:57

Сроки постройки новых дорог в Сочи и на Сахалин оказались неопределенными

Телеканал 360°04:41
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Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Здоровье

Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару

Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 04:46
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Экономика

Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом за $4,57 млн

Победителем аукциона на еВау за право пообедать с инвестором Уорреном Баффеттом оказался владелец торрент-трекера BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан, о чем последний сообщил в Twitter.
Обновлено вчера в 22:55
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Бостоном» благодаря голу Тарасенко

Обновлено в 03:59
Происшествия

В Ростове арестован подозреваемый в убийстве помощника депутата

В Ростове-на-Дону суд арестовал 32-летнего мужчину по подозрению в убийстве Михаила Бакланова - помощника депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгения Бессонова.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой

Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.
Обновлено в 04:16
Финансы

Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС

Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко пожаловалась на неадекватных пассажиров в самолете

Певица Виктория Дайнеко выложила на своей странице в Instagram публикацию, посвященную её авиаперелету с отдыха.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие

Минск назвал усиление военного присутствия США в Польше ошибочным

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске считают "глубоко ошибочными" планы по усилению военного присутствия США на территории соседних с республикой государств, в частности, в Польше.
Обновлено в 05:09
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Политика

Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Космос

Рогозин назвал сроки запуска первого радиолокационного спутника

Ранее стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» намерена вывести на орбиту 30 гражданских спутников до 2025 года.
Обновлено в 05:14
Религия

Мусульмане начинают отмечать праздник Ураза-байрам

Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отмечается в 2019 году 4 июня (1 шавваля по исламскому календарю).
Обновлено вчера в 17:54
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии

Обновлено в 03:51
Происшествия

В Екатеринбурге возбуждено первое уголовное дело после протестов

Обновлено в 05:03
Общество

Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в новой тюрьме

Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин рассказал, что после перевода в тюрьму города Таллахасси у дочери появилась возможность общаться через интернет, в том числе по видеосвязи.
Обновлено в 05:17
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") сообщил о старте продаж дальномерной камеры "Зенит М". В пресс-релизе Ростеха указывается, что практически вся партия фотоаппаратов - первой модели, выпущенной с момента возрождения бренда, была распродана по предварительным заказам.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Происшествия

Сотрудников РЖД в Хабаровске подозревают в получении взяток

Диспетчеры РЖД из Хабаровска подозреваются в получении взяток в размере нескольких миллионов рублей.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

В технополисе «ЭРА» наградили авторов лучших инновационных проектов минобороны России

Победителей и призеров конкурса на лучший инновационный проект Минобороны России «Прорыв в будущее» наградили в технополисе.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ

На авиабазе вблизи Джанкоя дислоцируются военные вертолеты различных типов, в том числе Ми-28Н и Ми-8.
Обновлено вчера в 20:43
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
Обновлено в 03:47
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