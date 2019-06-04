Экономика

Строительство самой дорогой дороги России решили отложитьLenta.ru 04:27

Трасса Джубга — Сочи не будет построена к 2024 году. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов в интервью принадлежащей Демьяну Кудрявцеву газете «Ведомости». Он уточнил, что трасса — «это точно не проект текущего цикла».
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Максим Акимов: «Чиновники не доверяют частному бизнесу, а он – государству»

Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.
Ведомостивчера в 18:11

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Триллионный проект трассы Джубга – Сочи отложили до лучших времён

Свободные Медиа06:03

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Самую дорогую автотрассу Джубга — Сочи пока строить не будут

Кубань 2407:10

Скоростная дорога Джубга-Сочи не будет построена к 2024 году, заявил Акимов

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Скоростную дорогу Джубга — Сочи не построят к 2024 году

Юга.ру05:36

Новую скоростную дорогу Джубга-Сочи не построят к 2024 году

Кубанские новости05:36

Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году

Говорит Москва03:19
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 10:01, Ашберн
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Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
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Четыре человека погибли при пожаре в Москве

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Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
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Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

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Дэвид Линч впервые получит почетный «Оскар»

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Общество

Генпрокурор РФ Юрий Чайка обсудит в Ростове мусорную реформу

Генпрокурор Юрий Чайка прилетел в донскую столицу, чтобы провести оперативное совещание.
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Обнаружены магические артефакты древних сибирских колдунов

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В КПРФ осудили скандальную компьютерную игру «Sex with Stalin»

В КПРФ осуждают скандальную игру "Sex with Stalin", об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.
Обновлено в 07:27
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов

Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
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Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом Океане

Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в акватории Тихого океана. Об этом сообщается на сайте ЦНИИмаш.
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Космос

Показана первая съемка солнечного затмения 1900 года

В Сети была показана первая документальная съемка солнечного затмения 1900 года, которая была сделана иллюзионистом Джоном Невилом Маскелином.
Обновлено 31 мая в 17:14
Общество

Нотр-Дам хотят восстановить: каким будет собор в будущем

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Apple: в iOS 13 появится темный режим

Обновлено вчера в 17:38
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Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
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Ученые впервые создали лазер на органическом диоде с накачкой током

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Политика

США ужесточили санкции против Кубы

США ужесточили санкции в отношении Кубы. Отныне американцам запрещены групповые поездки на остров.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Арестовано имущество бывших дагестанских чиновников

Арестовано имущество бывших дагестанских чиновников Суд арестовал почти 330 объектов недвижимости на 20 млрд руб. в рамках расследования дела о махинациях с земельными участками в Дагестане.
Обновлено в 09:15
Здоровье

Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах

Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 07:16
Хоккей

«Северсталь» подписала защитника системы «Детройта» Шулака

«Северсталь» объявила о подписании контракта с чешским защитником Либором Шулаком.
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Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
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Религия

Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ

Игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 07:55
Здоровье

Выявлена провоцирующая выкидыш пищевая добавка

В Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США назвали соединение, которое может нанести вред плоду, вплоть до выкидыша, передает CNN.Соединение винпоцетин, которое является ингредиентом некоторых пищевых добавок, уменьшает вес плода и значительно увеличивает вероятность выкидыша.
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Общество

«Победа» объяснила запрет на пересадку «последующим опознанием»

Обновлено в 08:07
Происшествия

В Подмосковье убили директора торгового центра

В поселке Поварово Солнечногорского района Московской области сегодня, 4 июня, был застрелен директор местного торгового центра «Все» 60-летний Николай Леонов.
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Происшествия

Летевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Boeing, выполняющий рейс Москва- Берлин был вынужденно вернуться из места отправки - во Внуково.
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Опубликованы цены кроссовера Citroen C5 Aircross для РФ

Российские дилеры Citroen начали прием заказов на обновленный кроссовер C5 Aircross.
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Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
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Политика

Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»

Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Финансы

Рубль получил поддержку и укрепляется

Рубль 4 июня укрепляется, по отношению к доллару на фоне ослабления американской валюты.
Обновлено в 08:54
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