Космос

Строительство российской станции на Луне запланировано на 2025 год
Телеканал 360°
00:20

Судя по презентации «Дорожной карты реализации Лунной программы», к строительству национальной российской станции на Луне собираются приступить в 2025 году. Начать планируют с запуска «базового модуля».
Телеканал 360°00:20
с чего всё началось

Названа предполагаемая дата начала строительства российской станции у Луны

В конце 2025 года с запуска базового модуля планируется начать строительство российской национальной станции на орбите Луны, следует из презентации "Дорожной карты реализации Лунной программы".
РИА Новости01:24

Подробнее о событии

Названа предполагаемая дата начала строительства российской станции у Луны

РИА Новости01:24

Строительство российской станции на Луне запланировано на 2025 год

Телеканал 360°00:20

Стройка на орбите Луны начнется с «базового модуля»: СМИ обнародовали космические планы России

Царьградвчера в 22:10

Строительство российской окололунной станции может быть начато в 2025 году

RT на русскомвчера в 20:19

Россия определилась с началом строительства станции у Луны

News.ruвчера в 20:18

Названа возможная дата начала строительства российской станции у Луны

Аргументы и Фактывчера в 19:43

Названы сроки создания российской окололунной станции

Известиявчера в 19:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Космос

Россия планирует построить на Луне две обсерватории

Обновлено в 02:33
Космос

SpaceX планирует запуск ракеты с 64 спутниками 2 декабря

Американская космическая компания SpaceX запланирована запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 64 микроспутниками для 17 стран на борту.
Обновлено в 02:32
Космос

Компания Omega показала хронограф в честь 50-летия миссии «Апполон-8»

Разработчики создали новинку в честь экспедиции «Апполон-8» и членов экипажа, первыми наблюдавшими за темной стороной спутника Земли.
Обновлено в 02:04
Космос

«Hubble» получил первый после ремонта снимок Вселенной

Обновлено в 02:34
Космос

Пересмотрен механизм образования современной Вселенной

Согласно современным научным представлениям, в процессе расширения Вселенной возникли облака водорода, из которого появились первые звезды.
Обновлено в 01:00
Космос

В NASA заявили о подготовке к возвращению на Луну

Как сообщили в издании Terrnews, Глава NASA Джим Брайденстайн написал на своей странице в Twitter, что американские космонавты снова планируют отправиться на Луну.
Обновлено в 00:35
Космос

Уфологи назвали дату конца света: ждать осталось недолго

Обновлено в 01:23
Космос

Телескоп TESS обнаружил новый горячий юпитер возле молодой звезды

Ученые ESO после проведения исследований заявили о новом горячем юпитере, вращающемся вокруг молодой звезды HD 2685.
Обновлено в 02:42
Космос

Скоро появятся юбилейные ручки NASA от Retro 51

Компания Retro 51 в ближайшее время выпустит юбилейные ручки NASA.
Обновлено в 02:12
Космос

Гигантская инопланетная фигура обнаружена на фото туманности Орла

Обновлено вчера в 16:22
Космос

В Москве разработали рацион для космонавтов с защитой от радиации

В Москве разработали рацион для космонавтов с защитой от радиации.
Обновлено вчера в 12:00
Космос

Учёными найдены галактики из первобытной Вселенной

Всего учёным удалось найти 29 таких галактик, которые находятся на расстоянии от двух до пяти миллиардов световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 13:31
Космос

Ученые смогли создать реалистичную симуляцию черной дыры

Нидерландские ученые создали трехмерную симуляцию черной дыры, расположенной в середине Млечного Пути.
Обновлено вчера в 10:10
Космос

Астрономы зафиксировали вращение кометы Виртанена

В середине декабря 2018 года комета Виртанена максимально приблизится к Земле и Солнцу.
Обновлено вчера в 04:50
Космос

Камни с Луны продадут на аукционе Sotheby’s за 1 млн. долларов

Обновлено вчера в 17:20
ещё по теме
Микрин Евгений Анатольевич
Учёный
Советский и российский учёный в области механики и процессов управления, конструктор ракетно-космической техники. Академик РАН. Член Президиума РАН. Генеральный конструктор пилотируемых программ РФ, генеральный конструктор ПАО РКК «Энергия» им. С. П. Королёва.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное