В конце 2025 года с запуска базового модуля планируется начать строительство российской национальной станции на орбите Луны, следует из презентации "Дорожной карты реализации Лунной программы".

с чего всё началось

Судя по презентации «Дорожной карты реализации Лунной программы», к строительству национальной российской станции на Луне собираются приступить в 2025 году. Начать планируют с запуска «базового модуля».

Строительство российской станции на Луне запланировано на 2025 год

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