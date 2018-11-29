Космос
Судя по презентации «Дорожной карты реализации Лунной программы», к строительству национальной российской станции на Луне собираются приступить в 2025 году. Начать планируют с запуска «базового модуля».
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с чего всё началось
В конце 2025 года с запуска базового модуля планируется начать строительство российской национальной станции на орбите Луны, следует из презентации "Дорожной карты реализации Лунной программы".РИА Новости01:24
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Строительство российской окололунной станции может быть начато в 2025 году
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