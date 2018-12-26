По данным источников, знакомых с проектом УДП, и участников строительного рынка, субподрядчик был определен без конкурса еще летом — стройкой займутся структуры, близкие ресторатору Евгению Пригожину и его компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».

с чего всё началось

По данным издания, несколько крупных строительных компаний уже получили предложения от Пригожина поучаствовать в курируемом им проекте. При этом также стало известно, что в УПД изменили график авансирования строительства.

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