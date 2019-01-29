Экономика
Строительство первой нитки «Северного потока — 2» завершат в ноябреRT на русском 05:46
Строительство первой нитки газопровода «Северный поток — 2» завершат в ноябре 2019 года, второй — в декабре. Об этом заявил финансовый директор компании Nord Stream 2 AG Пол Коркоран. «Строительство первой нитки будет завершено в ноябре, второй — в декабре», — цитирует РИА Новости Коркорана.
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