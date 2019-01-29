Экономика
Строительство первой нитки «Северного потока-2» закончат в ноябреРБК 06:04
«Первая нитка будет готова в ноябре, вторая в декабре», — сказал Коркоран (цитата по ТАСС). Ранее «Газпром» сообщал, что «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. «Северный поток-2» — строящийся газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря.
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Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
При предстартовой подготовке на космодроме Куру был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:30
Гаджеты
Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать
С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке
Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено в 09:36
Авто
Mitsubishi покажет в Женеве новый кроссовер
Премьера нового концепта Mitsubishi Engelberg Tourer состоится 5 марта этого года на Женевском международном автосалоне.
Обновлено в 03:10
Общество
В Минюсте уточнили детали разрабатываемых антикоррупционных изменений
В пресс-службе ведомства отметили, что разработка этих изменений в закон предусмотрена Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы.
Обновлено в 17:49
Футбол
«Спартак» разгромил «Локомотив» и выиграл «Кубок Матч Премьер»
Московский «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 3-го тура «Кубка Матч Премьер» и стал победителем предсезонного турнира.
Обновлено в 13:50
Происшествия
У похитителя картины Куинджи были сообщники
Обновлено в 09:28
Политика
Британский парламент отказался переносить сроки Brexit
Еще одной принятой поправкой к биллю о Brexit стало добавление в него слов о недопустимости варианта "жесткого" Brexit, то есть выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено в 17:05
Авто
Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag
От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Самолет врезался в телескопический трап в Шереметьево
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines столкнулся с телескопическим трапом в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:28
Общество
Замглавы Росгеологии Горринга уволили после скандального видео
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга после скандального видео в интернете, главе холдинга Роману Панову объявлен выговор.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет
В аэропорту Сочи из-за происшествия на борту экстренно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью.
Обновлено в 06:49
Политика
WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе
Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 14:17
Экономика
Беглый олигарх Сергей Пугачев избежал во Франции конфискации имущества
Французский суд города Ницца принял решение о несоответствии национальным судебным процедурам запроса России на конфискацию имущества бывшего владельца "Межпромбанка" Сергея Пугачева.
Обновлено в 17:25
Авто
Renault отзывает 3,6 тысячи автомобилей в России
Российское представительство Renault отзывает 3622 автомобиля.
Обновлено в 15:25
Экономика
Максимальные выплаты пострадавшим по ОСАГО вырастут вчетверо
Балакирева дату вступления нормы в силу называть не стала, а в интервью ТАСС она сказала, что норма вступит в силу «не сразу, а поэтапно, даты пока обсуждаются».
Обновлено в 13:25
Футбол
Головин забил первый гол за «Монако»
Российский полузащитник Александр Головин забил свой первый гол за футбольный клуб "Монако", отличившись в полуфинальном матче Кубка французской лиги с "Генгамом".
Обновлено в 15:53
Политика
В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Девять шахтеров пропали после подземного толчка в Польше
Из-за подземного толчка в угольной шахте "Рудна" на юге Польши у города Польковице ранены 14 человек, девять - пропали без вести.
Обновлено в 12:21
Интернет
В работе Gmail произошел сбой по всему миру
Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Три человека погибли при крушении медицинского вертолета в США
Вертолет службы скорой медицинской помощи потерпел крушение в США. На борту находились трое членов экипажа, все они погибли, сообщает ABC.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие
США начали производство новых ядерных боеголовок
В американском штате Техас по инициативе администрации президента США Дональда Трампа начали производство ядерной боеголовки малой мощности W76-2.
Обновлено в 07:22
Космос
Ученые назвали российские вулканы большой угрозой для Земли
Обновлено в 14:11
Политика
Настя Рыбка рассказала CNN, что ей запретили говорить о Дерипаске
Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) заявила, что "российские агенты" запретили ей отвечать на любые вопросы про бизнесмена Олега Дерипаску.
Обновлено в 15:19
Экономика
Минэкономразвития объяснило резкое ускорение роста строительства
В минувшую пятницу Росстат сообщил о кардинальном пересмотре роста строительства за 2018 г.: по уточненной оценке, стройка выросла на 5,3% после роста за январь – ноябрь всего на 0,5%. Опрошенные «Ведомостями» экономисты называли данные сложнообъяснимым сюрпризом.
Обновлено в 14:28
Экономика
«Алроса» добыла крупнейший за несколько лет алмаз
Крупнейший производитель алмазов в мире – «Алроса» – добыла самый большой за последние годы драгоценный камень.
Обновлено в 04:33
Авто
Nissan Micra получил два новых турбомотора и вариатор
Хэтчбек Nissan Micra, собираемый во Франции для европейского рынка, получил новую техническую начинку — два турбомотора объемом один литр, а также вариатор.
Обновлено в 03:10
Транспорт
Власти Москвы поддержали ограничение движения для неэкологичных машин
Зоны с ограниченным въездом для автомобилей низких экологических классов могут появиться в Москве.
Обновлено вчера в 22:08