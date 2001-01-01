Политика
Строительство объектов космодрома «Восточный» могут затянутьсяPravda.Ru 09:02
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сроки строительства космодрома "Восточный" находятся под угрозой. На совещании по вопросу развития корпорации "Роскосмос" глава российского правительства отметил, что строительство космодрома "Восточный" вызывает опасение по срокам ввода объектов.
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Политика
МВД Великобритании подписало запрос об экстрадиции Ассанжа в США
МВД Великобритании одобрило экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы Как заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид 13 июня в интервью радио BBC, он подписал запрос минюста США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Америку.
Обновлено в 05:42
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Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
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Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Парк-аттракционов «Диво остров» остался без света
Электричество отключилось в парке аттракционов «Диво остров» в Петербурге вечером 13 июня. Люди застряли на высоте на каруселях.
Обновлено в 11:39
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Обновлено в 07:12
Происшествия
На севере Байкала произошла массовая гибель рыбы
На северном берегу озера Байкал, в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска произошла массовая гибель рыбы.
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Политика
Вячеслав Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»
Отечественная исполнительница Наташа Королева выпустила новую песню, посвященную желтым тюльпанам.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Политика
Орешкина снова пригласили выступить в Госдуме 8 июля
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, как ожидается, станет участником парламентских слушаний по цифровой экономике в Госдуме, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова
Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Политика
Владимир Путин считает неизбежным восстановление отношений с Украиной
На прошлой неделе в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме, Путин говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, назвал его хорошим актером.
Обновлено в 00:00
Общество
В России хотят затруднить покупку табака и алкоголя
По мнению разработчиков, появление специализированных магазинов по продаже табака и алкоголя уменьшит число спонтанных покупок этих товаров.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве
Обновлено в 07:41
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове
Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Транспорт
Открылся второй участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе
Открылся второй участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
Обновлено в 05:43
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Путешествия
Эксперты выяснили, чем привлекает Норвегия российских туристов
Помимо фьордов, планируется привлекать гостей всесезонной рыбалкой, культурными фестивалями, событийными и гастрономическими мероприятиями, рассказала представитель Совета по туризму Норвегии Ольга Филиппенко.
Обновлено в 11:29
Наука
В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения
В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Оштрафован первый участник акции в поддержку журналиста Голунова
Таганский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей Вячеслава Стеблина - участника несанкционированной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, освобожденного от ответственности после снятия обвинений в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 10:39
Политика
Медведев раскритиковал «Роскосмос»
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу развития «Роскосмоса».
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому
Внимательные подписчики Дакоты обратили внимание, что на руке исполнительницы больше нет обручального кольца.
Обновлено в 04:00