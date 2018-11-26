Экономика

Строительство нового тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд рублей
Ведомости
вчера в 22:26

Проект строительства нового Северомуйского тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд руб. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ТЭО проекта, разработанное Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) по техзаданию РЖД и представленное 15 ноября.
Ведомостивчера в 22:26
с чего всё началось

Новая «стройка века» на БАМе может обойтись в 261 млрд руб

ИЭРТ работал по августовскому техзаданию ОАО РЖД и анализировал два варианта пропуска перспективного грузопотока на восток: по БАМу (Тайшет—Таксимо—Тында—Комсомольск) и по Транссибу (Тайшет—Бамовская—Волочаевская) с учетом увеличения пропускной способности БАМа за счет строительства нового Северомуйского тоннеля и без него.
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Строительство нового тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд рублей

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Коммерсантъвчера в 18:17
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