Экономика
Проект строительства нового Северомуйского тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд руб. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ТЭО проекта, разработанное Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) по техзаданию РЖД и представленное 15 ноября.
Ведомостивчера в 22:26
с чего всё началось
ИЭРТ работал по августовскому техзаданию ОАО РЖД и анализировал два варианта пропуска перспективного грузопотока на восток: по БАМу (Тайшет—Таксимо—Тында—Комсомольск) и по Транссибу (Тайшет—Бамовская—Волочаевская) с учетом увеличения пропускной способности БАМа за счет строительства нового Северомуйского тоннеля и без него.Коммерсантъвчера в 18:17
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На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Экономика
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