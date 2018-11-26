Экономика

Строительство нового тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд рублей
Ведомости
вчера в 22:26

Проект строительства нового Северомуйского тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд руб. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ТЭО проекта, разработанное Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) по техзаданию РЖД и представленное 15 ноября.
Ведомостивчера в 22:26
с чего всё началось

Новая «стройка века» на БАМе может обойтись в 261 млрд руб

Новая "стройка века" на БАМе может обойтись в 261 млрд руб. Постройка нового Северомуйского тоннеля на БАМе целесообразна для пропуска в восточном направлении растущих объемов грузов, но проект обойдется в 261 млрд руб. К такому выводу пришел отраслевой институт ИЭРТ, выполнявший анализ проекта по заказу ОАО РЖД.
Коммерсантъвчера в 18:17

Подробнее о событии

Названа стоимость мегапроекта на БАМе

Lenta.ru05:38

Новый тоннель на БАМ может обойтись в 261 млрд рублей

Life.ru03:30

Второй Северомуйский туннель на БАМе оценили в 260 млрд рублей

Московский Комсомолец02:34

СМИ узнали об оценке нового тоннеля на БАМе в 261 млрд руб

РБК00:26

Строительство нового тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд рублей

Ведомостивчера в 22:26

«Ъ»: строительство нового Северомуйского тоннеля на БАМе обойдется в 261 млрд рублей

ТАССвчера в 21:47

Новая «стройка века» на БАМе может обойтись в 261 млрд руб

Коммерсантъвчера в 18:17
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Финансы

Евро и доллар выросли на открытии торгов

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 65,5 рубля.
Обновлено в 05:51
Экономика

Mitsubishi уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров

Совет директоров Mitsubishi Motors принял решение отправить в отставку Карлоса Гона с поста председателя совета директоров, сообщает Financial Times.
Обновлено в 05:59
Экономика

Объем выдачи ипотеки в России вырос на 40%

Объем выдачи ипотечных кредитов за октябрь вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 06:06
Экономика

Связь-банк завершил присоединение Глобэксбанка

Связь-банк завершил процесс объединения с Глобэксбанком, присоединив его к своей структуре. Об этом сообщается на сайте Связь-банка.
Обновлено в 05:54
Экономика

Роснано до конца года продаст 49% в компании «Хевел»

АО "Роснано" до конца текущего года продаст компании "Реам Менеджмент" 49% в ООО "Хевел", сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".
Обновлено в 05:24
Экономика

Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»

Рекордсменом по масштабам финансовых нарушений является госкорпорация "Роскосмос", заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия-1".
Обновлено в 06:03
Недвижимость

Москва поставит антирекорд по объемам ввода офисов и торговых центров

По прогнозу Лосюкова, в 2019 году объем ввода новых бизнес-центров в столице вырастет двукратно и достигнет порядка 400 тыс. кв. м. Но это все равно не так много по сравнению с рекордным 2014 годом, когда девелоперы ввели 1,4 млн кв. м офисных центров в Москве, отметил Лосюков.
Обновлено в 05:34
Энергетика

Добыча нефти Саудовской Аравией превысила 11 млн баррелей в сутки

Добыча нефти в Саудовской Аравии достигла новых рекордов - королевство добывает 11,2 млн баррелей нефти в сутки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.
Обновлено в 05:46
Экономика

Российский футбол вновь ушел в убыток

Финансовый дефицит 2017 года обусловлен преимущественно трансферами (переходами) игроков: клубы впервые за три года ушли в минус по трансферному балансу (расходы на приобретение игроков оказались выше доходов от их продажи).
Обновлено в 04:50
Экономика

«Коммерсантъ» сообщил об интересе Danone к производителю «ФрутоНяни»

Производитель молочных продуктов Danone рассматривает возможность покупки крупнейшего в России производителя детского питания — компании «Прогресс», которой принадлежат бренды «ФрутоНяня» и «Малыш».
Обновлено в 04:23
Экономика

Соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Индией могут подписать в конце 2019 году

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией может быть заключено в конце 2019 года или в первой половине 2020 года, заявил глава Минэкономики России Максим Орешкин в кулуарах российско-индийского форума в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:18
Экономика

Правительство одобрило льготы и субсидии для автопроизводителей

Четыре автопроизводителя должны получить единый объем преференций, который ограничивается исключительно «стабилизационной» оговоркой (гарантирует инвестору неухудшение условий ведения бизнеса на время действия договора) и перечнем налоговых льгот.
Обновлено в 05:16
Экономика

Тепличный комплекс построят в Пермском крае за 7 млрд руб

В рамках соглашения регион берет на себя обязательства по строительству необходимой инфраструктуры до границ тепличного комплекса - участка автодороги, газопровода, канализации, а также подключение к электросетям.
Обновлено в 05:45
Экономика

Минстрой: реформирование системы СРО в строительстве еще не закончено

Реформирование системы саморегулируемых организаций (СРО) в российском строительстве еще не завершено, заявил журналистам в понедельник глава Минстроя Владимир Якушев.
Обновлено в 06:00
Экономика

«Росгосстраху» отказали в иске к «Капитал лайф» на 151 млрд р

На предыдущем заседании СМИ сообщали, что "Росгосстрах" увеличил требования с 116 млрд р. (2 млрд. сама сумма иска, остальное ‒ штрафы) до 148,8 млрд р. У "Росгосстраха" и "РГС Жизни" изначально был один и тот же собственник ‒ Данил Хачатуров.
Обновлено в 05:20
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Северомуйский тоннель
Железнодорожный тоннель в Республике Бурятия на Байкало-Амурской магистрали, открытый 5 декабря 2003 года. Своё название получил по Северо-Муйскому хребту, сквозь который он проходит. По протяжённости является самым длинным железнодорожным тоннелем в России. Строительство продолжалось с перерывами 26 лет. Расчётный срок эксплуатации оценивается в 100 лет.
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