Экономика
Проект строительства нового Северомуйского тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд руб. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ТЭО проекта, разработанное Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) по техзаданию РЖД и представленное 15 ноября.
Ведомостивчера в 22:26
с чего всё началось
Новая "стройка века" на БАМе может обойтись в 261 млрд руб. Постройка нового Северомуйского тоннеля на БАМе целесообразна для пропуска в восточном направлении растущих объемов грузов, но проект обойдется в 261 млрд руб. К такому выводу пришел отраслевой институт ИЭРТ, выполнявший анализ проекта по заказу ОАО РЖД.Коммерсантъвчера в 18:17
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Финансы
Евро и доллар выросли на открытии торгов
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 65,5 рубля.
Обновлено в 05:51
Экономика
Mitsubishi уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров
Совет директоров Mitsubishi Motors принял решение отправить в отставку Карлоса Гона с поста председателя совета директоров, сообщает Financial Times.
Обновлено в 05:59
Экономика
Объем выдачи ипотеки в России вырос на 40%
Объем выдачи ипотечных кредитов за октябрь вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 06:06
Экономика
Связь-банк завершил присоединение Глобэксбанка
Связь-банк завершил процесс объединения с Глобэксбанком, присоединив его к своей структуре. Об этом сообщается на сайте Связь-банка.
Обновлено в 05:54
Экономика
Роснано до конца года продаст 49% в компании «Хевел»
АО "Роснано" до конца текущего года продаст компании "Реам Менеджмент" 49% в ООО "Хевел", сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".
Обновлено в 05:24
Экономика
Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»
Рекордсменом по масштабам финансовых нарушений является госкорпорация "Роскосмос", заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала "Россия-1".
Обновлено в 06:03
Недвижимость
Москва поставит антирекорд по объемам ввода офисов и торговых центров
По прогнозу Лосюкова, в 2019 году объем ввода новых бизнес-центров в столице вырастет двукратно и достигнет порядка 400 тыс. кв. м. Но это все равно не так много по сравнению с рекордным 2014 годом, когда девелоперы ввели 1,4 млн кв. м офисных центров в Москве, отметил Лосюков.
Обновлено в 05:34
Энергетика
Добыча нефти Саудовской Аравией превысила 11 млн баррелей в сутки
Добыча нефти в Саудовской Аравии достигла новых рекордов - королевство добывает 11,2 млн баррелей нефти в сутки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.
Обновлено в 05:46
Экономика
Российский футбол вновь ушел в убыток
Финансовый дефицит 2017 года обусловлен преимущественно трансферами (переходами) игроков: клубы впервые за три года ушли в минус по трансферному балансу (расходы на приобретение игроков оказались выше доходов от их продажи).
Обновлено в 04:50
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил об интересе Danone к производителю «ФрутоНяни»
Производитель молочных продуктов Danone рассматривает возможность покупки крупнейшего в России производителя детского питания — компании «Прогресс», которой принадлежат бренды «ФрутоНяня» и «Малыш».
Обновлено в 04:23
Экономика
Соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Индией могут подписать в конце 2019 году
Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией может быть заключено в конце 2019 года или в первой половине 2020 года, заявил глава Минэкономики России Максим Орешкин в кулуарах российско-индийского форума в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:18
Экономика
Правительство одобрило льготы и субсидии для автопроизводителей
Четыре автопроизводителя должны получить единый объем преференций, который ограничивается исключительно «стабилизационной» оговоркой (гарантирует инвестору неухудшение условий ведения бизнеса на время действия договора) и перечнем налоговых льгот.
Обновлено в 05:16
Экономика
Тепличный комплекс построят в Пермском крае за 7 млрд руб
В рамках соглашения регион берет на себя обязательства по строительству необходимой инфраструктуры до границ тепличного комплекса - участка автодороги, газопровода, канализации, а также подключение к электросетям.
Обновлено в 05:45
Экономика
Минстрой: реформирование системы СРО в строительстве еще не закончено
Реформирование системы саморегулируемых организаций (СРО) в российском строительстве еще не завершено, заявил журналистам в понедельник глава Минстроя Владимир Якушев.
Обновлено в 06:00
Экономика
«Росгосстраху» отказали в иске к «Капитал лайф» на 151 млрд р
На предыдущем заседании СМИ сообщали, что "Росгосстрах" увеличил требования с 116 млрд р. (2 млрд. сама сумма иска, остальное ‒ штрафы) до 148,8 млрд р. У "Росгосстраха" и "РГС Жизни" изначально был один и тот же собственник ‒ Данил Хачатуров.
Обновлено в 05:20