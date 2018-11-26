Экономика
Проект строительства нового Северомуйского тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд руб. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ТЭО проекта, разработанное Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) по техзаданию РЖД и представленное 15 ноября.
Ведомостивчера в 22:26
с чего всё началось
Новая "стройка века" на БАМе может обойтись в 261 млрд руб. Постройка нового Северомуйского тоннеля на БАМе целесообразна для пропуска в восточном направлении растущих объемов грузов, но проект обойдется в 261 млрд руб. К такому выводу пришел отраслевой институт ИЭРТ, выполнявший анализ проекта по заказу ОАО РЖД.Коммерсантъвчера в 18:17
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Финансы
Доллар и евро растут на открытии торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 04:04
Экономика
Связь-банк завершил процесс присоединения Глобэксбанка
Связь-банк завершил процесс присоединения Глобэксбанка и стал его правопреемником по всем правам и обязанностям.
Обновлено в 04:04
Экономика
ВЦИОМ: две трети россиян считают необходимым сократить свои расходы
Две трети участников опроса ВЦИОМ (64%) считают необходимым сократить расходы, почти столько же (67%) не считают возможным брать крупные займы в банках.
Обновлено в 04:01
Экономика
Роснано до конца года продаст 49% в компании «Хевел»
АО "Роснано" до конца текущего года продаст компании "Реам Менеджмент" 49% в ООО "Хевел", сообщила в понедельник пресс-служба "Роснано".
Обновлено в 04:06
Экономика
Кудрин рассказал о миллиардном воровстве в «Роскосмосе»
"Роскосмос" является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 03:53
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил об интересе Danone к производителю «ФрутоНяни»
Производитель молочных продуктов Danone рассматривает возможность покупки крупнейшего в России производителя детского питания — компании «Прогресс», которой принадлежат бренды «ФрутоНяня» и «Малыш».
Обновлено в 04:08
Экономика
Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки
Минстрой РФ предложит новую программу субсидирования ипотеки, рассказал глава ведомства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).
Обновлено в 03:58
Экономика
Больше половины инвестиций в недвижимость России пришлось на Москву
Самым востребованным у инвесторов оказался офисный сегмент, на его долю пришлось 52% от общего объема инвестиций.
Обновлено в 03:55
Финансы
С долгосрочных вкладов в российских банках в октябре вывели $4,5 млрд
Общая сумма валютных депозитов физических лиц сроком больше месяца за октябрь не изменилась и составила 4,3 трлн руб. Объем долгосрочных вкладов уменьшился с 3,27 трлн руб. до 2,99 трлн руб. Объем краткосрочных вкладов и вкладов до востребования вырос незначительно — до 1,37 млрд руб. Напомним, депутаты рассматривают возможность пополнения российского бюджета за счет невостребованных вкладов.
Обновлено в 03:55
Экономика
Правительство одобрило льготы и субсидии для автопроизводителей
Четыре автопроизводителя должны получить единый объем преференций, который ограничивается исключительно «стабилизационной» оговоркой (гарантирует инвестору неухудшение условий ведения бизнеса на время действия договора) и перечнем налоговых льгот.
Обновлено в 03:24
Энергетика
Кудрин предупредил о риске роста цен на бензин из-за повышения акцизов
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что повышение акцизов на бензин с 2019 года создает риски роста цен.
Обновлено в 03:43
Энергетика
Добыча нефти Саудовской Аравией превысила 11 млн баррелей в сутки
Добыча нефти в Саудовской Аравии достигла новых рекордов - королевство добывает 11,2 млн баррелей нефти в сутки, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.
Обновлено в 03:51
Экономика
Не все потеряно. Bitcoin вновь подорожал до $4000
В понедельник, 26 ноября, среднерыночная стоимость Bitcoin достигла отметки в $4100, в воскресенье она установила годовой минимум на уровне в $3600.
Обновлено в 04:05
Финансы
Проверка на доходах: Центробанк усложнит выдачу кредитов
С октября следующего года перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщили «Известиям» в ЦБ.
Обновлено в 04:08
Экономика
Reuters: Россия хочет ввести штрафы для интернет-компаний размером 1% выручки
Российские власти планируют увеличить размеры штрафов за неисполнение закона об информации для технологических компаний, в том числе для поисковых систем, мессенджеров и новостных агрегаторов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:05