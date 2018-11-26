Новая "стройка века" на БАМе может обойтись в 261 млрд руб. Постройка нового Северомуйского тоннеля на БАМе целесообразна для пропуска в восточном направлении растущих объемов грузов, но проект обойдется в 261 млрд руб. К такому выводу пришел отраслевой институт ИЭРТ, выполнявший анализ проекта по заказу ОАО РЖД.

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Проект строительства нового Северомуйского тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд руб. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на ТЭО проекта, разработанное Институтом экономики и развития транспорта (ИЭРТ) по техзаданию ОАО РЖД и представленное 15 ноября.

Строительство нового тоннеля на БАМе может обойтись в 261 млрд рублей

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