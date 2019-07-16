Экономика

Строительство ледокола «Виктор Черномырдин» резко подорожалоКрасная весна 02:41

В Минпромторге рассказали, что несмотря на резкое увеличение стоимости строительства ледокола, изменения цены контракта не происходило. Гендиректор «Росморпорта» Андрей Лаврищей также заявил, что цена государственного контракта не изменилась и составляет 7,95 млрд руб.
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с чего всё началось

Ледокол «Виктор Черномырдин» за время строительства подорожал в 1,5 раза

За годы строительства ледокол резко подорожал.
Ведомостивчера в 16:35

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Нас причисляют к строителям недвижимости

ПРАЙМ10:00

Строящийся в Петербурге «Виктор Черномырдин» подорожал до 12 млрд

Мойка7805:04

Ледокол «Виктор Черномырдин» за время строительства подорожал в 1,5 раза

Ведомостивчера в 16:35

Стоимость строительства ледокола «Виктор Черномырдин» выросла в 1,5 раза

Петербургский дневник06:05

Строительство неатомного ледокола «Виктор Черномырдин» подорожало в полтора раза

78.ru03:59

Первые испытания ледокола «Виктор Черномырдин» пройдут весной 2020 года

Телеканал Санкт-Петербург07:12

Ледокол «Виктор Черномырдин» пройдет ледовые испытания весной 2020 года

Известия15 июля в 15:15
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:34, Вашингтон
Происшествия

СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Культура

Умер итальянский писатель Андреа Камиллери

Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»

Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
Политика

США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию

Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений.
Обновлено в 10:56
Политика

Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим бессрочного перемирия в Донбассе, сообщил представитель ОБСЕ в минской группе Мартин Сайдик в среду, 17 июля.
Обновлено в 14:05
Авто

На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы ТЗА

Обновлено в 02:22
Технологии

Россия вышла на первое место по количеству пользователей браузера Tor

Стало известно о том, что 11 июля 2019 года браузером Tor воспользовались более 600 000 пользователей из РФ.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети

Обновлено в 10:39
Политика

Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:10
Экономика

Microsoft и AT&T договорились о партнерстве на $2 млрд

В заявлении компаний не говорится о сумме сделки, но, по данным Reuters, речь идет о $2 млрд.
Обновлено в 13:54
Происшествия

Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Политика

Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Обновлено в 08:36
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Баскетбол

Экс-защитник УНИКСа стал игроком «Басконии»

Бывший разыгрывающий защитник УНИКСа Пиеррия Хенри стал игроком испанской «Басконии».
Обновлено в 14:17
Политика

Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс

Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Политика

Суд продлил арест шести задержанным в Керченском проливе украинцам

Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, продлил арест шести из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 05:57
Политика

Зеленский устроил скандал в Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский, отправившийся в среду в очередную рабочую поездку по областям, устроил перепалку с чиновниками в Николаевской области, где посетил ряд промышленных предприятий и международный аэровокзал в самом Николаеве.
Обновлено в 13:26
Футбол

В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор

Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Обновлено в 07:53
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший арбуз

Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору арбузов. Первое - по ягоде надо постучать.
Обновлено в 01:00
Политика

Появились новые свидетели в деле о крушении MH17

В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе.
Обновлено в 14:10
Политика

Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
Обновлено в 09:33
Транспорт

В Москве затопило Дмитровское шоссе

В Москве из-за дождя затопило часть Дмитровского шоссе, сообщает Центр организации дорожного движения Москвы в Twitter.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению

Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
Обновлено в 10:37
Технологии

Появилось приложение «стирающее» людей с видео

Обновлено в 12:44
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина

В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Обновлено в 01:18
Недвижимость

«Группа ЛСР» за полгода продала недвижимости на 38 млрд рублей

Во втором квартале текущего года "Группа ЛСР" реализовала 160 тыс. кв.м жилья на 18 млрд рублей, что на 20% и 6% соответственно ниже показателей 2018 года.
Обновлено в 06:58
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