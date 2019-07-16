Экономика
Строительство ледокола «Виктор Черномырдин» резко подорожалоКрасная весна 02:41
В Минпромторге рассказали, что несмотря на резкое увеличение стоимости строительства ледокола, изменения цены контракта не происходило. Гендиректор «Росморпорта» Андрей Лаврищей также заявил, что цена государственного контракта не изменилась и составляет 7,95 млрд руб.
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За годы строительства ледокол резко подорожал.Ведомостивчера в 16:35
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Первые испытания ледокола «Виктор Черномырдин» пройдут весной 2020 года
Телеканал Санкт-Петербург07:12
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Транспорт
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В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
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