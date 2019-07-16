Экономика
Строительство ледокола «Виктор Черномырдин» резко подорожалоКрасная весна 02:41
В Минпромторге рассказали, что несмотря на резкое увеличение стоимости строительства ледокола, изменения цены контракта не происходило. Гендиректор «Росморпорта» Андрей Лаврищей также заявил, что цена государственного контракта не изменилась и составляет 7,95 млрд руб.
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За годы строительства ледокол резко подорожал.Ведомостивчера в 16:35
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Первые испытания ледокола «Виктор Черномырдин» пройдут весной 2020 года
Телеканал Санкт-Петербург07:12
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:19, Вашингтон
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 14:49
Политика
Украина засекретила варианты ответных мер на «паспортный указ» Путина
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины засекретил меры по реагированию на указ президента России Владимира Путина, которым он распространил упрощение выдачи российских паспортов на всю Донецкую и Луганскую области.
Обновлено в 13:33
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Наука
В Google Brain придумали новую технологию ускоренного обучения ИИ
Израильский стартап Run: AI предлагает решение, которое позволяет ускорить обучение моделей ИИ в 100 раз или пожертвовать скоростью, но сэкономить.
Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»
Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
Общество
В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, что в Москве за прошедшие сутки выпала четверть месячной нормы осадков.
Обновлено в 02:26
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 11:00
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Общество
Акимов рассказал, когда в России начнут выдавать электронные паспорта
Выдачу электронных паспортов в России начнут с июля 2020 года, пилотным городом станет Москва, заявил вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
В Госдуме осудили позицию Белого дома по закупке Турцией С-400
Ранее в Белом доме заявили, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, а сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:13
Политика
Владимир Путин наградил главу юридического отдела Мосгоризбиркома
Начальнице юридического отдела Московской городской избирательной комиссии Риме Кузнецовой было присвоено звание заслуженного юриста России.
Обновлено в 15:04
Политика
Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату
Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Политика
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 13:38
Футбол
Фанат попытался напасть на арбитра во время матча ПФЛ
Матч первого тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между «Араратом» и «Сатурном» был прерван из-за попытки болельщика напасть на главного судью встречи.
Обновлено в 15:02
Наука
Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютером
Обновлено в 09:49
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
«Русенборг» и АИК вышли во второй квалификационный раунд ЛЧ
В параллельном матче «Карабах» добился победы над «Партизани» и также завоевал путевку во второй квалификационный раунд по сумме двух матчей.
Обновлено в 14:52
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Экономика
ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов
Чем бизнес РЖД не устраивает ФАС Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил "обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов )".
Обновлено в 13:55
Авто
На автомобили Lada могли установить дефектные водяные насосы ТЗА
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили
Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Технологии
Россия вышла на первое место по количеству пользователей браузера Tor
Стало известно о том, что 11 июля 2019 года браузером Tor воспользовались более 600 000 пользователей из РФ.
Обновлено в 14:26
Происшествия
В Кремле прокомментировали задержание женщины из-за детского лекарства
В Кремле обеспокоены ситуацией с женщиной, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство для больного сына.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену
Создатель шоу "Холостяк" оказался в центре скандала. Супруга 55-летнего Майка Флейса обвинила продюсера в домашнем насилии.
Обновлено в 07:48
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено в 07:40