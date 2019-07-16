с чего всё началось

В Минпромторге рассказали, что несмотря на резкое увеличение стоимости строительства ледокола, изменения цены контракта не происходило. Гендиректор «Росморпорта» Андрей Лаврищей также заявил, что цена государственного контракта не изменилась и составляет 7,95 млрд руб.

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