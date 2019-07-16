Экономика
Строительство ледокола «Виктор Черномырдин» резко подорожалоКрасная весна 02:41
В Минпромторге рассказали, что несмотря на резкое увеличение стоимости строительства ледокола, изменения цены контракта не происходило. Гендиректор «Росморпорта» Андрей Лаврищей также заявил, что цена государственного контракта не изменилась и составляет 7,95 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
За годы строительства ледокол резко подорожал.Ведомостивчера в 16:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Первые испытания ледокола «Виктор Черномырдин» пройдут весной 2020 года
Телеканал Санкт-Петербург07:12
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:13, Вашингтон
Армия и оружие
Россия может договориться о поставках Су-57 в Турцию
Как считает эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов, разговоры по поводу контракта на поставку Анкаре Су-57 указывают на стратегический характер военно-технического сотрудничества Ролссии и Турции, передаёт «Политэксперт».
Обновлено в 12:04
Происшествия
СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Футбол
«Яндекс» назвал самый популярный футбольный клуб России
Московский «Спартак» стал самым популярным футбольным клубом России.
Обновлено в 10:03
Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Украины
Российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощенном виде, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.
Обновлено в 11:16
Политика
Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу
Глава партии Украины «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук представляет в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 09:12
Здоровье
В Тверской области совершенствуют систему скорой помощи
В Правительстве Тверской области 17 июля на совещании обсудили развитие системы «скорых» в регионе.
Обновлено в 06:37
Общество
Роскачество разработало рекомендации по выбору арбузов
Обновлено в 01:01
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Кино
Сергей Шнуров озвучит инопланетянина в мультфильме «Белка и Стрелка 3»
Сергей Шнуров, Евгений Миронов, Сергей Бурунов, Екатерина Шпица и другие популярные российские артисты озвучат героев анимационного сериала "Белка и Стрелка 3", сообщила пресс-служба студии "КиноАтис".
Обновлено в 08:04
Политика
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.
Обновлено в 10:45
Политика
Избирком снял Любовь Соболь с выборов в Мосгордуму
Окружная избирательная комиссия в 43-м округе приняла решение о снятии юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь с выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 12:34
Футбол
Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол
В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Летчик-испытатель сравнил вертолет Ка-29 с Ми-24
Корабельный ударный вертолет Ка-29, созданный на базе Ка-27, может соперничать с сухопутным Ми-24В, а по некоторым параметрам маневренности превосходит его.
Обновлено в 10:19
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Восемь сотрудников аэропорта Волгограда задержали за кражи из багажа
В среду, 17 июля, сотрудники Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали девять человек, связанных с кражами багажа в аэропорту Волгограда.
Обновлено в 10:12
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению
Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
Обновлено в 10:37
Политика
Рябков не исключил встречу Лаврова и Помпео на АСЕАН в Таиланде
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил встречу главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в рамках заседания СМИД АСЕАН в Таиланде.
Обновлено в 11:31
Политика
США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию
Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений.
Обновлено в 10:56
Политика
Против Порошенко завели 11 уголовных дел
Госбюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами, возбужденными против бывшего президента страны Петра Порошенко, заявил представитель ведомства Роман Труба.
Обновлено в 07:05
Транспорт
В Москве затопило Дмитровское шоссе
Из-за ливня, прошедшего в среду днем в Москве, прервано движение на участке Дмитровского шоссе.
Обновлено в 10:25
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Политика
Путин наградил вдову Солженицына орденом
Обновлено в 11:21