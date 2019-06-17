Религия

Строительство храма в Екатеринбурге начнут не раньше 2020 годаКоммерсантъ 05:57

Строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге начнется как минимум в следующем году, заявил журналистам вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Возвести храм планировалось к 300-летию города в 2023 году.
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Сергей Бидонько
Прежде, чем принимать решение нужно изучить общественное мнение. Надо стараться искать места, которые у подавляющего большинства людей не будут вызывать вопросов. Тему с опросом нужно довести до конца.
— Сергей Бидонько, российский политикЕкатеринбург-ТВ 06:09

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