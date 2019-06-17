Религия

Строительство храма в Екатеринбурге начнётся не раньше 2020 годаRT на русском 07:14

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге начнётся не раньше 2020 года.
Читать в источнике
Сергей Бидонько
Прежде, чем принимать решение нужно изучить общественное мнение. Надо стараться искать места, которые у подавляющего большинства людей не будут вызывать вопросов. Тему с опросом нужно довести до конца.
— Сергей Бидонько, российский политикЕкатеринбург-ТВ 06:09

Подробнее о событии

Вице-губернатор Бидонько рассказал, когда начнут строить храм Екатерины

URA.Ru05:04

Строительство храма в Екатеринбурге начнут не раньше 2020 года

РБК06:52

Строительство собора в Екатеринбурге планируют начать в конце 2020 года

ТАСС05:01

Строительства Храма святой Екатерины в Екатеринбурге начнется в конце 2020 года

ТагилСити.ру05:52

Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

РИА Новости05:38

Храм в Екатеринбурге начнут строить не раньше конца следующего года

Эхо Москвы05:33

Строительство храма в Екатеринбурге начнут не раньше 2020 года

Коммерсантъ05:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:27, Вашингтон
Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Футбол

Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб

Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Происшествия

В НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова

Обновлено в 11:12
Политика

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде

Мухаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 годы и был отстранен от власти в результате военного переворота.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством

В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
Обновлено в 09:55
Общество

В России введены штрафы за нарушение сбора и переработки мусора

В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.
Обновлено в 11:27
Политика

Зафиксированы кибератаки спецслужб США на инфраструктуру РФ

В России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:19
Политика

ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море

Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Политика

Бе-200 и «Ансат» представят Россию на авиасалоне в Ле Бурже

Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Происшествия

Сотрудников «Медузы» допрашивают по делу Голунова

В Москве сотрудников «Медузы» начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков, по которому свидетелем проходит корреспондент издания Иван Голунов.
Обновлено в 11:28
Игры

«Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2

Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.
Обновлено в 11:19
Происшествия

На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию

Обновлено в 11:58
Армия и оружие

ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35

Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Путин ужесточил наказание для пьяных нарушителей ПДД

Президент России Владимир Путин подписал поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 10:15
Общество

Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Спорт

Российский рапирист Черемисинов вышел в полуфинал чемпионата Европы

Российский рапирист Алексей Черемисинов вышел в полуфинал чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе (Германия).
Обновлено в 09:36
Общество

Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссия

Конфликтная комиссия проверит в полном объеме работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильной математике получили нулевые баллы из-за неправильного оформления.
Обновлено в 10:31
Кино

Цискаридзе рассказал, зачем пересматривает фильмы о Гарри Поттере

Обновлено в 10:12
Происшествия

В Канаде девушка умерла после поцелуя с возлюбленным

Мать 20-летней жительницы Канады Мириам Мишлен Дюкрэ рассказала о трагической смерти дочери после поцелуя с возлюбленным.
Обновлено в 07:42
Космос

Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли

Обновлено в 07:56
Авто

Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8

Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.
Обновлено в 09:48
Политика

Президента Польши раскритиковали за слова о превосходстве над русскими

Президент Польши Анджей Дуда имел неосторожность нелестно высказаться о русских людях.
Обновлено вчера в 14:23
Авто

УАЗ поднял цены на модели «Патриот», «Пикап» и «Профи»

Актуальная стоимость «Патриота» после подорожания начинается с отметки в 809 тысяч 900 рублей за комплектацию «Классик Флит».
Обновлено в 06:57
Политика

Бабича назначили замминистра экономического развития России

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации распоряжению, подписанному главой правительства Дмитрием Медведевым, уволенный 30 апреля с должности посла России в Белоруссии Михаил Бабич был назначен замминистра экономического развития страны, передает РБК.
Обновлено в 05:33
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 04:35
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
Главное