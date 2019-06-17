Религия
Строительство храма в Екатеринбурге начнётся не раньше 2020 годаRT на русском 07:14
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что строительство храма Святой Екатерины в Екатеринбурге начнётся не раньше 2020 года.
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Прежде, чем принимать решение нужно изучить общественное мнение. Надо стараться искать места, которые у подавляющего большинства людей не будут вызывать вопросов. Тему с опросом нужно довести до конца.
— Сергей Бидонько, российский политикЕкатеринбург-ТВ 06:09
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