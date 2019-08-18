Экономика
Строительство аэропорта «Гагарин» профинансировали из средств ФНБРИА Новости 06:30
ВЭБ профинансировал строительство нового аэропорта в Саратове из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 5,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении ВЭБа.
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Строительство нового аэропорта в Саратове велось с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)
Бизнес-новости в Кирове07:59
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При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот
В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
Обновлено в 07:15
Происшествия
МАК расшифровал записи черных ящиков аварийного А321
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
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Армия и оружие
Шойгу рассказал о восстановлении возможностей дальней авиации
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия восстановила возможности дальней и стратегической авиации.
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Экономика
Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%
В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
Обновлено 16 августа в 17:01
Шоу-бизнес
Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге
Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.
Обновлено в 04:33
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
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Дзюба назвал позором судейство матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Последствия сильного ливня в Сочи попали на видео
Утром 17 августа в Сочи прошёл залповый ливень, подтопленными оказались несколько десятков улиц.
Обновлено вчера в 09:37
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено вчера в 02:52
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Андре Шюррле хочет стать лидером «Спартака»
Обновлено в 06:30
Авто
Первый электрокар Mazda замечен на улицах Норвегии
Японская автомобилестроительная компания Mazda готовится к запуску своего первого электрокара, и, похоже, в сети Интернет появились первые снимки этого авто, появившегося на улицах Норвегии.
Обновлено в 07:48
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Украина выдала Израилю беглого гражданина США
Власти Украины экстрадировали в Израиль беглого американского гражданина Амоса Дов Сильвера.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Обновлено вчера в 04:47
Политика
Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке
Супруга президента Франции Брижит Макрон появилась на публике в субботу с бандажом на руке.
Обновлено в 07:27
Происшествия
У попавшего в ДТП в Москве автобуса с туристами насчитали 30 штрафов
На туристический автобус, попавший в аварию на шоссе Энтузиастов, выписано 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщила пресс-служба столичного транспорта в Twitter.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Один человек погиб при наводнении в Стамбуле
Мощные ливни стали причиной наводнения в турецком Стамбуле. Жертвой стихийного бедствия стал по меньшей мере один человек.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Британец установил мировой рекорд скорости на велосипеде
Обновлено в 08:43
Гаджеты
Рендеры Nokia 7.2 появились в Сети
В Сети появились неофициальные рендеры ожидаемого Nokia 7.2. Изображения смартфона опубликовал один из авторитетных инсайдеров.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Старший сын Валерии женился втайне от матери
Валерия призналась, что была рада за сына, однако от такого известия она опешила, поскольку на тот день у нее был запланирован концерт, который нельзя было отменить, из-за чего певица не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания старшего сына.
Обновлено в 06:47
Гаджеты
В магазине MediaMarkt продают чехлы для iPhone XR 2019
На коробке указано, что это чехол для смартфона iPhone XR 2019, но по слухам приемник более доступной модели получит название iPhone 11R.
Обновлено в 05:51
Происшествия
На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4.
Обновлено в 06:45
Единоборства
Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне
Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Гаджеты
Новые Apple Watch Series 5 получат корпус из титана и керамики
Керамика ранее уже была предложена компанией, а титан станет совершенно новым материалом для производства часов Apple.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56