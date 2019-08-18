Экономика
Строительство аэропорта «Гагарин» профинансировали из средств ФНБРИА Новости 06:30
ВЭБ профинансировал строительство нового аэропорта в Саратове из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 5,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении ВЭБа.
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Строительство нового аэропорта в Саратове велось с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ)
Бизнес-новости в Кирове07:59
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Киберспорт
Слух: Superhot выйдет на Nintendo Switch
Известный инсайдер, один из администраторов форума ResetEra и аналитик азиатского рынка в Niko Partners Даниэль Ахмад в своём Twitter-аккаунте заявил, что на презентации Nintendo покажет очередной эксклюзив Microsoft, который выйдет на Switch, а также анонсирует и сразу же выпустит для своей консоли две «горячие» игры.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью
Как сообщают СМИ, свое преступление мальчик планировал заранее – накануне он оставил голосовое сообщение другу, в котором рассказал о причинах, подтолкнувших его к массовому убийству.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Украина экстрадировала в Израиль сбежавшего наркоторговца
В ночь на 18 августа американец отправлен в Израиль из аэропорта "Борисполь" Украина экстрадировала в Израиль беглого гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, подозреваемого в организации международного наркокартеля, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.
Обновлено в 04:33
Кино
Джордж Мартин назвал избавлением окончание сериала «Игра престолов»
Автор фэнтези-цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, что завершение сериала «Игра престолов» стало для него избавлением.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Общество
В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено в 09:45
Общество
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Китай призвал ЕС прекратить вмешиваться в дела Гонконга
Китайские власти призвали Европейский союз «немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга», чтобы «не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом».
Обновлено в 09:56
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Обновлено в 09:12
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по запросу США
Гибралтар отклонил требование Соединенных Штатов продлить задержание иранского танкера Grace1.
Обновлено в 10:14
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Транспорт
На юго-востоке Москвы достроили второй тоннель БКЛ
Строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" на юго-востоке Москвы завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы
Королева Великобритании Елизавета II настойчиво рекомендовала Меган Маркл убрать всю рваную и потёртую одежду из своего гардероба.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Футбол
Стадион встретил экипаж А321 овацией
Обновлено вчера в 11:15
Футбол
Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо»
Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает, что французским полузащитником Франком Рибери интересуются московские "Динамо" и "Спартака".
Обновлено в 08:14
Энергетика
Энергетика мусора получила новый стимул от государства
Инвесторы наращивают вложения в производство биогаза из отходов На фоне растущих усилий ряда стран по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и принятием законов, которые должны способствовать этому, все большую популярность получает биоэнергетика, в частности — переработка органических отходов в энергию.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Общество
Последствия сильного ливня в Сочи попали на видео
Утром 17 августа в Сочи прошёл залповый ливень, подтопленными оказались несколько десятков улиц.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Девушка выжила после падения под поезд в московском метро
Девушка упала под прибывающий поезд на станции "Таганская" Таганско-Краснопресненской линии около 13:35 воскресенья, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:57
Авто
Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus
Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Футбол
Семак извинился за оскорбление судей после матча с «Ахматом»
Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак принес извинения за свое поведение после встречи шестого чемпионата России, в котором его команда сыграла вничью с "Ахматом" (0:0).
Обновлено в 09:24
Политика
МИД Ирана резко раскритиковал действия США на северо-востоке Сирии
Иран обеспокоен созданием США зоны безопасности на северо-востоке Сирии, действия США являются посягательством на территориальную целостность и суверенитет САР, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Космос
Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и Тритона
Известный уфолог Скотт Уоринг в очередной раз обвинил американское космическое агентство NASA в попытке исказить данные, получаемые от внеземных космических аппаратов.
Обновлено 16 августа в 11:36
Гаджеты
Новые процессоры AMD подешевели спустя месяц после начала продаж
Около месяца назад стартовали продажи процессоров AMD линейки Ryzen 3000. За это время самые бюджетные из них стали ещё дешевле.
Обновлено в 07:04