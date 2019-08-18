МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Видео последней выходки ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, который ударил пожилого мужчину, отказавшегося пить его виски, вызвало резонанс далеко за пределами Ирландии, сообщает Irish Mirror.

с чего всё началось

ВЭБ профинансировал строительство нового аэропорта в Саратове из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 5,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении ВЭБа.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.

Политика В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.

Политика Кадыров рассказал о своем главном страхе Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем единственном страхе. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале On TV.

Музыка Скончался народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов Скончался заслуженный артист СОАССР, народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов.

Политика В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».

Транспорт Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".

Политика Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по запросу США Гибралтар отклонил требование Соединенных Штатов продлить задержание иранского танкера Grace 1. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление правительства страны.

Происшествия Состояние двух пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось Состояние двух пострадавших в ДТП в Перми, где автобус въехал в стену строительного магазина, ухудшилось, сообщает министерство здравоохранения Пермского края.

Политика Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Кино Завершение «Игры престолов» стало для Джорджа Мартина избавлением Автор серии романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, что завершение сериала «Игра престолов» стало для него настоящим избавлением, так как он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.

Авто Представлен электрический 1200-сильный суперкар Draco GTE 1200-сильный суперкар Draco GTE получит керамические тормоза Brembo, подвеску Öhlins и шасси Fisker Karma.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей до старта продаж Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет снижена на десять миллионов рублей, сообщает «Российская газета».

Политика Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60 Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.

Футбол Футболисты «Спартака» готовятся к матчу с ЦСКА в полном составе Футболисты "Спартака" в воскресенье готовятся к московскому дерби с ЦСКА в полном составе.

Общество Моцарелла названа лучшим сыром для людей с высоким давлением Британские диетологи заявили, что считают моцареллу наиболее подходящим сыром для людей с повышенным давлением.

Происшествия Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.

Авто Названы самые необычные бронеавтомобили в мире Первое место рейтинга самых необычных бронеавтомобилей в мире по мнению издания «Военное дело» занимает отечественный ЗИЛ «Каратель».

Политика Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии.

Единоборства Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Происшествия В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.