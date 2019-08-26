«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.

Экономика Банк России спрогнозировал рост реальной зарплаты В III квартале 2019 года рост зарплаты в России составит 3-3,5 процента в годовом выражении.

Происшествия Двух российских пограничников задержали в Литве В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.

Единоборства Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.

Общество Синоптики предупредили о заморозках в Москве «Ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в Москве 5–7 градусов, в центре 9–11 градусов, по области 2–7 градусов, местами возможны заморозки до –2 градусов», — поясняют синоптики.

Общество Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.

Политика Трамп не пожелал встречаться с Зарифом на саммите G7 Президент США Дональд Трамп не возражал против прибытия на саммит G7 главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Происшествия Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.

Политика Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.

Происшествия По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.

Общество В Москве День флага отпраздновали около полумиллиона человек 350-летие Государственного флага России на столичных площадках отпраздновали 500 тысяч человек.

Происшествия В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Энергетика Польша собирается увеличить закупки американского СПГ Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Шоу-бизнес Рынска ждет ребенка от покончившего с собой Малашенко Вдова бывшего гендиректора телеканала НТВ Игоря Малашенко, светский обозреватель Божена Рынска заявила, что у нее появится ребенок от мужа, который в феврале покончил с собой.

Политика Медведев высказался о переходе на четырехдневную рабочую неделю Председатель правительства России Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Политика Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.

Транспорт На сайте московского метро появится тарифный калькулятор для МЦД Тарифный калькулятор появится в разделе Московских центральных диаметров (МЦД) на сайте московского метро, рассказал журналистам первый заместитель начальника столичной подземки Роман Латыпов.

Экономика Антимонопольная служба грозит жалобщикам пошлиной На национальные проекты деньги пока тратятся медленно: по данным Счетной палаты, из запланированных на 2019 г. 1,7 трлн – всего 559 млрд руб. (32,4%).

Происшествия Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.

Авто В Сети показали огромный УАЗ по прозвищу «Малыш» Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».

Музыка Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.

Армия и оружие В Боснии и Герцеговине предъявлены обвинения в военных преступлениях генералу Дудаковичу Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) предъявила обвинения в военных преступлениях против сербского населения во время Боснийской войны экс-командующему Пятым корпусом армии бошняков-мусульман Атифу Дудаковичу.