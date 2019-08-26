Политика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%RT на русском 05:25

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
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Начался финальный этап укладки газопровода «Северный поток — 2»

Известия06:02

«Северный поток - 2» построен на три четверти

Газета.Ru05:29

Россия приступила к финальному этапу укладки «Северного потока - 2»

ТАСС05:36

Газопровод «Северный поток — 2» построен на 75%

РЕН ТВ05:33

Постройку газопровода «Северный поток - 2» завершили на 75%

Московский Комсомолец05:56

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

RT на русском05:25

Оператор «Северного потока — 2» рассказал о ходе строительства газопровода

Rambler News Service05:14
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Политика

Трамп прокомментировал возможность возвращения России в G7

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал возможность присоединения России к формату G7. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:06
Здоровье

В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:07
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено 24 августа в 15:37
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на сентябрьские игры отбора ЧЕ-2020

Обновлено в 05:33
Политика

Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.
Обновлено в 05:34
Экономика

Меньше всего берут ипотеку в России на Северном Кавказе

Для сравнения: первое место в рейтинге популярности ипотеки занимает Ямало-Ненецкий АО, где этот показатель равняется 31,7, а в среднем в России он составляет 18,4.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Взрыв прогремел в жилом доме в Находке

Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Транспорт

Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе.
Обновлено в 05:26
Музыка

Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу

Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено 24 августа в 13:02
Политика

Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбами

Президент США Дональд Трамп по меньшей мере дважды высказал предложение использовать ядерные бомбы против надвигающихся на страну ураганов.
Обновлено в 02:00
Общество

Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга

Обновлено в 06:05
Происшествия

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено 24 августа в 09:07
Здоровье

Мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин

По данным за первые шесть месяцев этого года продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 лет, мужчины же живут на 10 лет меньше.
Обновлено в 06:03
Политика

В Киеве анонсировали «много изменений» в Конституции Украины

Партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов украинского парламента.
Обновлено в 04:38
Экономика

Удмуртия получит 38 млн рублей на сохранение лесов

В Удмуртию направят 38 млн рублей из федерального бюджета на сохранение лесов, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Обновлено в 05:46
Транспорт

Тарифный калькулятор МЦД появится на сайте Московского метро

Тарифный калькулятор для расчета стоимости проезда по готовящимся к запуску "Московским центральным диаметрам" (МЦД) появится вскоре на сайте Московского метро.
Обновлено в 04:21
Политика

Трамп заявил, что не пожелал встречаться с Зарифом во время саммита G7

Президент США Дональд Трамп не возражал против прибытия министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит Группы семи (G7), который проходит в Биаррице, однако встречаться с ним не пожелал.
Обновлено в 03:50
Энергетика

Польша собирается увеличить закупки американского СПГ

Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены.
Обновлено 24 августа в 14:23
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Политика

В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов

Ранее в штабе оппозиционного кандидата Квициния заявили, что он с небольшим перевесом опередил Аршба и вышел во второй тур вместе с действующим президентом.
Обновлено в 03:05
Общество

Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих

Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил поездку в Екатеринбург, во время которой он должен был восстанавливать свою испорченную работу, из-за протеста верующих.
Обновлено в 01:23
Происшествия

В Краснодаре сотрудников Росгвардии уволили за сон на рабочем месте

В Краснодаре бывшие сотрудники вневедомственной охраны оспорили свое увольнение из ведомства.
Обновлено в 04:15
Авто

Представлен обновленный седан Ford Taurus

Компания Ford представила обновленный седан Taurus для китайского рынка.
Обновлено в 05:47
Политика

Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»

Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
Обновлено в 00:43
Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,95 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 65,95 рубля.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
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