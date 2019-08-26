Политика

RT на русскомRT на русскомСтроительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
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«Северный поток - 2» построен на три четверти

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Эксперт оценил ход строительства «Северного потока — 2»

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Газопровод «Северный поток — 2» построили на три четверти

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Больше чем в 10 странах мира сообщили о сбоях в работе социальной сети Facebook.
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Армия и оружие

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РИА Новости 14:26
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Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани при "правильных обстоятельствах".
РИА Новости 11:14
Политика

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Проведение переговоров в нормандском формате станет возможным только после того, как на Украине будет сформировано новое правительство, которое выработает собственную позицию в отношении Минских договоренностей.
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Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
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Газета.Ru 14:39
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«Барселона» извинилась перед «Бетисом» за издевательский твит

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В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru 17:14
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Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
Политика

Трамп объяснил, почему Россия не будет проситься в G8

Глава США утверждает, что президент России Владимир Путин не будет просить возвращения России в G8.
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Блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали

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Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»

Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
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Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

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После присоединения Крыма в состав Российской Федерации, военные конструкторы принялись за «реанимацию» комплекса.
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Пентагон выразил беспокойство из-за действий КНР в Южно-Китайском море

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В сирийской Латакии прогремел взрыв. ЧП произошло в районе ат-Табият, который находится на берегу Средиземного моря.
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В Иловайске восстановили 90% коммунального жилого фонда

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Еще одну семью хотят лишить родительских прав за участие в митингах

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Тюремную медицину могут передать в ведение Минздрава

Тюремная медицина может быть передана в ведение Минздрава, заявил замглавы ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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Почему почти половина российских работников заняты не своим делом

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