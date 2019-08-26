Политика
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%RT на русском 05:25
«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
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Авто
Представлен обновленный седан Ford Taurus
Обновлено в 05:47
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Обновлено в 06:26
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Футбол
«Динамо» хочет приобрести Джованни Симеоне
Обновлено в 06:11
Происшествия
По делу Абызова арестованы счета и имущество на 27 млрд рублей
Срок следствия по делу установлен до 25 декабря. 22 августа Басманный суд Москвы не продлил арест счетов Михаила Абызова на 900 млн руб.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Россия ответит на испытание ракеты США, заявили в Кремле
Россия даст ответ на испытания США ракеты средней дальности.
Обновлено в 06:35
Политика
Китай пообещал ответить США в случае введения новых пошлин
Как заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, Китай примет ответные меры в случае повышения Соединенными Штатами ввозных пошлин на китайскую продукцию на общую сумму $550 млрд.
Обновлено в 04:16
Политика
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Министр объяснил, что об обсуждении возможности возвращения формата G8 с участием России российская сторона узнала из публичных заявлений некоторых западных коллег.
Обновлено в 05:43
Общество
Сотрудников Росгвардии предложили лишить анонимности
Законодательная инициатива сенатора предусматривает обязательную идентификацию сотрудников полиции и Росгвардии.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Находке
Взрыв произошел в жилом доме по улице Заводская, 16. Точная причина неизвестна, предположительно, взорвалась граната.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В шведском Мальмё неизвестный открыл стрельбу, есть пострадавшие
В шведском городе Мальмё неизвестный открыл огонь, в результате пострадали три человека. Об этом 26 августа передает телеканал SVT Nyheter.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Обновлено в 04:15
Экономика
В Сахалинской области предложили снизить транспортный налог
Законодательная инициатива о снижении на 30 процентов размера ежегодных налоговых платежей островных автовладельцев внесена на рассмотрение в Сахалинскую областную думу.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Транспорт
В Подмосковье камеры могут начать фиксировать непропуск пешеходов
В середине мая стало известно, что в ближайшее время на московских дорогах появятся 200 комплексов, которые начнут фиксировать непропуск пешеходов, а к концу 2019 года в городе установят еще 600 камер.
Обновлено в 06:52
Энергетика
Польша собирается увеличить закупки американского СПГ
Американский сжиженный природный газ не пользуется большим спросом в Европе из-за высокой цены.
Обновлено 24 августа в 14:23
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Рацион, где присутствует жареная в масле еда, увеличивает размер опухоли в два раза, - пояснили исследователи.
Обновлено в 00:42
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Армия и оружие
Лавров назвал законными действия армии Сирии в Хан-Шейхуне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал легитимными действия правительственной армии Сирии, которая ликвидировала боевиков террористической группировки в Хан-Шейхуне.
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Huawei не выжить на западном рынке без Google. Мнение Forbes
Американское издание Forbes считает иначе, по крайней мере, применительно к западному рынку.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
44-летняя Божена Рынска ждет ребенка от погибшего Игоря Малашенко
Известная журналистка Божена Рынска после смерти своего мужа ― сооснователя ТНТ Игоря Малашенко ― находится в плачевном состоянии.
Обновлено в 06:14
Политика
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Великобритании
Президент сегодня подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности посла РФ в Великобритании и Северной Ирландии.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Названы причины ДТП, в котором погиб актер и режиссер Игорь Хомский
Стали известны предварительные причины страшного ДТП, в котором 25 августа погиб 42-летний российский режиссер, актер и сценарист Игорь Хомский.
Обновлено в 06:35
Авто
Новый Toyota Land Cruiser 300 рассекретили на страницах журнала
Kurdistan Automotive Blog опубликовал сканированные изображения журнала, в котором были представлены рендеры нового поколения Toyota Land Cruiser.
Обновлено в 03:21
Финансы
Доллар и евро снизились к рублю на открытии торгов
В свою очередь, евро в понедельник на открытии стал дешевле на восемь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 73,43 рубля.
Обновлено в 04:54
Политика
Трамп заявил о возможном проведении следующей встречи G7 в его имении
Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит G7 может пройти в его имении в Майами. Об этом 26 августа сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:31
Футбол
ЦСКА приобретёт двух футболистов до закрытия трансферного окна
Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает на этой неделе пополнить свои ряды сразу двумя игроками.
Обновлено в 01:53